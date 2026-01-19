Colo Colo enfrenta días agitados en su pretemporada en Uruguay, y no precisamente por lo deportivo. Uno de los jugadores que más prometía para esta temporada podría estar viviendo sus últimas horas con la camiseta alba. Lucas Cepeda, una de las figuras que llegó desde Santiago Wanderers y se ganó un lugar en Macul tendría amarrado un inminente salto al fútbol europeo.

Aunque oficialmente se habló de molestias estomacales, su ausencia tanto en el amistoso ante Alianza Lima como en el entrenamiento posterior activó todas las alarmas. Y es que la versión que surge desde el entorno del club apunta a algo mucho más concreto: su futuro está en plena negociación.

✈️ Elche entra con fuerza y negocia con Colo Colo por Cepeda

Según informó Radio ADN, el Elche de España puso una oferta sobre la mesa por Lucas Cepeda. El elenco ibérico, que juega en la Segunda División, estaría dispuesto a avanzar rápidamente por el delantero chileno, quien también tiene el deseo de partir a Europa en este mercado.

La propuesta fue recibida por Blanco y Negro y ya generó conversaciones entre el jugador y los altos mandos del club. En los últimos días, Cepeda ha sostenido reuniones privadas con Aníbal Mosa y Daniel Morón en el hotel de concentración en Montevideo. Si bien no hay una reunión de directorio agendada, los contactos son intensos.

🧩 La versión oficial de Colo Colo por Cepeda no convence

Fernando Ortiz, técnico albo, explicó que la ausencia del atacante frente a Alianza Lima fue por una descompensación. Sin embargo, la acumulación de señales indica que Cepeda ya estaría visualizando su salida, por lo que su permanencia se vuelve cada vez más improbable.

En el entorno del futbolista aseguran que el interés del Elche es real, serio y con disposición a cerrar el trato lo antes posible. A estas alturas, su continuidad en Macul parece depender más de detalles que de decisiones de fondo.

Terminó el partido



2️⃣ – 3️⃣ ante Alianza Lima por la Serie Río De La Plata. pic.twitter.com/XFTPSiZe1s — Colo-Colo (@ColoColo) January 19, 2026

⚽ ¿Qué pierde Colo Colo con la salida de Lucas Cepeda a Elche?

El ex Wanderers se proyectaba como el eje de ataque más importante de ataque, incluso estando en la banda, especialmente por su capacidad de desborde y su condición de Seleccionado Nacional. Su partida no sólo debilitaría la ofensiva alba, sino que obligaría al club a revisar su planificación en pleno enero.

En caso de concretarse su transferencia, será la segunda vez en menos de un año que un jugador joven abandona el club en plena preparación. Una tendencia que preocupa en el Monumental, sobre todo cuando se busca proyectar un plantel competitivo para el Campeonato Nacional.