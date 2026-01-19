La relación entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo ha sido tensa desde el primer día. El DT lo sacó de la titularidad, el volante criticó abiertamente el juego del equipo y desde el círculo cercano del futbolista han fustigado al entrenador por redes sociales.

Ahora esta rivalidad interna estaría viviendo un nuevo capítulo. El periodista Juan Cristóbal Guarello reveló este domingo que Fernando Ortiz había separado del plantel a Arturo Vidal en plena pretemporada.

“Fernando Ortiz había cortado a Arturo Vidal por un incidente que hubo en Santiago, en el Estadio Monumental, antes de ir a Pirque. No lo ponía y no iba a estar en el equipo. De hecho, estaba entrenando aparte”, reveló Guarello.

🔥 ¿Cuál fue el incidente entre Arturo Vida y Fernando Ortiz?

Hasta el momento no se han revelado los detalles exactos del conflicto. Sin embargo, Guarello asegura que hubo un cruce directo entre Ortiz y Vidal durante los entrenamientos previos al viaje a Uruguay, donde el técnico encaró al mediocampista por desobedecer instrucciones tácticas.

​Este no es el primer roce entre ambos. En diciembre pasado, el preparador físico de Vidal, Juan Ramírez, explotó en redes sociales contra Ortiz, acusándolo de tomar “decisiones tribuneras y manipuladas”.

​🤝 El rol de Mosa para que Vidal volviera al equipo titular de Colo Colo

Con un quiebre tan potente en el inicio de la temporada, fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien actuó de mediador entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal, aseguró Guarello en La Hora de King Kong.

“Intervino don Aníbal para meterlo de vuelta. Y acá ya sería el terreno de la especulación: porque un jugador que está cortado porque Ortiz sentía que su autoridad no había sido apreciada de la manera correcta por Vidal, no solo termina jugando, sino que lo hace todo el partido“, dijo el comunicador.

​La intervención directiva generaría tensión entre el técnico y la gerencia, confirmando las versiones sobre diferencias internas que marcaron el final de 2025.

​⚽ ¿Cómo le fue a Vidal contra Alianza Lima?

El rendimiento de Arturo Vidal fue deficiente. Jugando como líbero en una defensa de tres centrales, el King se vio superado, lento y llegando tarde a las coberturas defensivas. Los medios peruanos aprovecharon su bajo nivel para criticarlo duramente tras la derrota alba.​ Guarello dejó una reflexión lapidaria: “U Ortiz es demasiado manipulable o es vivo, lo pone y lo quema. Vidal salió quemado del partido ante Alianza Lima”.