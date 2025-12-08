El triste espectáculo que dio Colo Colo tras caer ante Audax Italiano y no conseguir cupo a la Copa Sudamericana ya sacaron las primeras críticas en contra de Fernando Ortiz, DT del Cacique.

Los primeros en alzar la voz contra la continuidad del entrenador argentino fueron los históricos albos. Después el fuego vino desde redes sociales y desde la cuenta de una persona que tiene línea directa con el plantel de Colo Colo.

Juan Ramírez, preparador físico personal de Arturo Vidal, no se guardó nada tras el fracaso de Albo y lanzó críticas directas contra Fernando Ortiz por su gestión durante la temporada 2025.

PF de Vidal incendió las redes criticando a Ortiz

Juan Ramírez no solo trabaja hace años con Arturo Vidal. Desde hace un par de temporadas se transformó en el preparador físico de Lucas Cepeda y es amigo de Esteban Pavez. Por lo que sus críticas pueden ser tomadas, perfectamente, como fuego amigo.

“Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas, no hay otro resultado que las manos vacías“, sentenció Ramírez junto a una fotografía de Ortiz retirándose en solitario del Monumental.

El PF fue lapidario en su análisis de la gestión técnica. “Lamentablemente, pero así fue en todos lados”, agregó Ramírez, dando a entender que la responsabilidad de Ortiz no era nueva. El mensaje generó repercusiones inmediatas entre la afición alba, que viene cuestionando severamente al técnico desde hace semanas.​

La crítica de Ramírez apunta especialmente a las decisiones tácticas que dejaron a Vidal fuera de la titularidad en varios partidos cruciales de la temporada. El King apenas tuvo minutos en los últimos encuentros, algo que no pasó desapercibido para su círculo más cercano.​

¿Cuándo se define el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo?

El futuro del técnico se define el miércoles 10 de diciembre en reunión de directorio. Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, confirmó: “El miércoles tomaremos decisiones para construir el Colo Colo del año 2026”.​

Ortiz declaró que quiere continuar “más que nunca”, pero su vínculo permite evaluación si no cumple objetivos, cosa que ocurrió al cierre de temporada. Económicamente conviene mantenerlo, pero deportivamente su salida ganaría fuerza si el directorio decide hacer cambios drásticos.​

