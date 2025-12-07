Colo Colo sumó un nuevo fracaso en su centenario. Los albos cayeron por 2-1 frente a Audax Italiano en el último partido del Campeonato Nacional y se quedaron con las manos vacías en un 2025 para el olvido.

El Cacique necesitaba imponerse a los itálicos y esperar que Ñublense derrotara a Cobresal para clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Y si bien los chillanejos derrotaron a los mineros, el equipo dirigido por Fernando Ortiz no hizo la tarea en el Estadio Monumental, por lo que no tendrá participación internacional en el 2026.

Con esta derrota, el elenco Popular se quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos, fuera de puestos de copas. Por su parte, la escuadra floridana cerró la temporada en el quinto lugar con 52 unidades y dirá presente en el segundo torneo de mayor importancia a nivel continental el próximo año.

⚽ Los goles de Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó a los 16 minutos, tras un tiro libre desde tres cuartos de cancha donde Leonardo Valencia envió el balón al área buscando la cabeza de Eduardo Vargas, quien ganó en las alturas para poner en ventaja a Audax Italiano.

Minutos más tarde, Nicolás Orellana irrumpió en el área del Cacique y fue derribado por Fernando De Paul, por lo que el árbitro Piero Maza no dudó en sancionar la pena máxima. El encargado de ejecutar el penal fue Leonardo Valencia, quien con un potente remate a izquierda del portero estiró las cifras para los itálicos.

Colo Colo, que intentó incansablemente durante todo el segundo tiempo, tuvo su recompensa sobre el final del partido, cuando Vicente Pizarro aprovechó un mal despeje de la defensa floridana y con una volea un tanto mordida superó al portero Tomás Ahumada para anotar el descuento que finalmente no le alcanzó a los dirigidos por Fernando Ortiz (88′).

📊 Estadísticas Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Colo Colo 1 2 Descanso : 0 2 Finalizado Audax Italiano Vicente Pizarro 88′ Javier Correa 15′ 90′ Eduardo Vargas 16′ Valencia 22′ Marco Collao 38′

Marco Collao 38′ Nicolas Aedo 45′ Nicolas Orellana 74′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 ‘ Colo Colo Tarjeta roja : 88 ‘ Colo Colo Gol regular : Vicente Pizarro 74 ‘ Audax Italiano Tarjeta roja : Nicolas Orellana 64 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Yahir Salazar 64 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Nicolas Aedo 64 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Luis Riveros 64 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Eduardo Vargas 62 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Arturo Vidal 62 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Cristian Riquelme 62 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Francisco Marchant 62 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Victor Mendez 57 ‘ Audax Italiano Sustitución entra : Oliver Rojas 57 ‘ Audax Italiano Sustitución sale : Marco Collao 45 + 1 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Nicolas Aedo 46 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Claudio Aquino 46 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Tomas Alarcon 46 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Marcos Bolados 46 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Leandro Hernandez 38 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Marco Collao 22 ‘ Audax Italiano Penalti : Valencia 16 ‘ Audax Italiano Asistencia : Valencia 16 ‘ Audax Italiano Gol regular : Eduardo Vargas 15 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Javier Correa ¡EXPULSADO! – ¡[player1] ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Vicente Pizarro! ¡EXPULSADO! – ¡Nicolas Orellana ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Cambio: se retira Nicolas Aedo y entra en su lugar Yahir Salazar. Cambio: se retira Eduardo Vargas y entra en su lugar Luis Riveros. Cambio: se retira Cristian Riquelme y entra en su lugar Arturo Vidal. Cambio: se retira Victor Mendez y entra en su lugar Francisco Marchant. Cambio: se retira Marco Collao y entra en su lugar Oliver Rojas. Cambio: se retira Tomas Alarcon y entra en su lugar Claudio Aquino. Cambio: se retira Leandro Hernandez y entra en su lugar Marcos Bolados. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +1 ‘ ] Amonestación para Nicolas Aedo. Amonestación para Marco Collao. ¡G O O O O O O L! – ¡Valencia (Audax Italiano) anota desde el punto de penalti! Asistencia de Valencia en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Eduardo Vargas! Amonestación para Javier Correa. El árbitro da inicio al encuentro. Colo Colo Colo Colo 4-3-3 30 Fernando

de

Paul 2 Jonathan

Villagra 4 Alan

Saldivia 15 Emiliano

Amor 17 Cristian

Riquelme 25 Tomas

Alarcon 34 Vicente

Pizarro 5 Victor

Mendez 32 Lucas

Cepeda 9 Javier

Correa 24 Leandro

Hernandez Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

12 Eduardo Villanueva



10 Claudio Aquino



11 Marcos Bolados



7 Francisco Marchant



8 Esteban Pavez



6 Sebastian Vegas



23 Arturo Vidal

Audax Italiano Audax Italiano 5-3-2 1 Tomas

Ahumada 4 Daniel

Pina 6 German

Guiffrey 13 Enzo

Ferrario 22 Jorge

Espejo 23 Esteban

Matus 8 Marco

Collao 10 Valencia 18 Nicolas

Aedo 17 Eduardo

Vargas 24 Nicolas

Orellana Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

29 Gonzalo Collao



36 Tomas Leyton



9 Lautaro Palacios



20 Luis Riveros



2 Oliver Rojas



32 Yahir Salazar



19 Franco Troyansky

9 Faltas Cometidas 11 6 Fuera de Juego 2 58 Posesión de Balón 42 1 Tarjetas Amarillas 2 11 Tiros Fuera 3 11 Tiros a Puerta 2 14 Corners 1 1 Tarjetas Rojas 1 3 Saques de Portería 18 0 Penaltis 1 13 Tiros Libres 15 0 Paradas 10 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 8 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 8 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 5 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 4 Corners 1ª Mitad 0 10 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 8 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 3 Últimos enfrentamientos COL 1 – 2 AUD 07/12/2025 AUD 2 – 1 COL 22/06/2025 AUD 1 – 2 COL 06/10/2024 COL 4 – 1 AUD 12/05/2024 AUD 0 – 1 COL 26/11/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo vs Audax Italiano?

Tras este partido jugado en el Estadio Monumental, tanto Colo Colo como Audax Italiano finalizaron su temporada, por lo que no volverán a jugar hasta el 2026. La tarea de albos e itálicos ahora es trabajar en la conformación de sus planteles pensando en la próxima temporada.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y encuentra todas las novedades del fútbol chileno y el mercado de pases que se avecina.