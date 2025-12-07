Colo Colo sumó un nuevo fracaso en su centenario. Los albos cayeron por 2-1 frente a Audax Italiano en el último partido del Campeonato Nacional y se quedaron con las manos vacías en un 2025 para el olvido.
El Cacique necesitaba imponerse a los itálicos y esperar que Ñublense derrotara a Cobresal para clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Y si bien los chillanejos derrotaron a los mineros, el equipo dirigido por Fernando Ortiz no hizo la tarea en el Estadio Monumental, por lo que no tendrá participación internacional en el 2026.
Con esta derrota, el elenco Popular se quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos, fuera de puestos de copas. Por su parte, la escuadra floridana cerró la temporada en el quinto lugar con 52 unidades y dirá presente en el segundo torneo de mayor importancia a nivel continental el próximo año.
⚽ Los goles de Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
La apertura de la cuenta llegó a los 16 minutos, tras un tiro libre desde tres cuartos de cancha donde Leonardo Valencia envió el balón al área buscando la cabeza de Eduardo Vargas, quien ganó en las alturas para poner en ventaja a Audax Italiano.
Minutos más tarde, Nicolás Orellana irrumpió en el área del Cacique y fue derribado por Fernando De Paul, por lo que el árbitro Piero Maza no dudó en sancionar la pena máxima. El encargado de ejecutar el penal fue Leonardo Valencia, quien con un potente remate a izquierda del portero estiró las cifras para los itálicos.
Colo Colo, que intentó incansablemente durante todo el segundo tiempo, tuvo su recompensa sobre el final del partido, cuando Vicente Pizarro aprovechó un mal despeje de la defensa floridana y con una volea un tanto mordida superó al portero Tomás Ahumada para anotar el descuento que finalmente no le alcanzó a los dirigidos por Fernando Ortiz (88′).
📊 Estadísticas Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
- Vicente Pizarro 88′
- Javier Correa 15′
- 90′
- Eduardo Vargas 16′
- Valencia 22′
- Marco Collao 38′
- Nicolas Aedo 45′
- Nicolas Orellana 74′
de
Paul
Villagra
Saldivia
Amor
Riquelme
Alarcon
Pizarro
Mendez
Cepeda
Correa
Hernandez
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Suplentes
-
12Eduardo Villanueva
-
10Claudio Aquino
-
11Marcos Bolados
-
7Francisco Marchant
-
8Esteban Pavez
-
6Sebastian Vegas
-
23Arturo Vidal
Ahumada
Pina
Guiffrey
Ferrario
Espejo
Matus
Collao
Aedo
Vargas
Orellana
- Entrenador
-
0Gustavo Lema
- Suplentes
-
29Gonzalo Collao
-
36Tomas Leyton
-
9Lautaro Palacios
-
20Luis Riveros
-
2Oliver Rojas
-
32Yahir Salazar
-
19Franco Troyansky
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo vs Audax Italiano?
Tras este partido jugado en el Estadio Monumental, tanto Colo Colo como Audax Italiano finalizaron su temporada, por lo que no volverán a jugar hasta el 2026. La tarea de albos e itálicos ahora es trabajar en la conformación de sus planteles pensando en la próxima temporada.
