Colo Colo sumó un nuevo fracaso en su centenario. Los albos cayeron por 2-1 frente a Audax Italiano en el último partido del Campeonato Nacional y se quedaron con las manos vacías en un 2025 para el olvido.

El Cacique necesitaba imponerse a los itálicos y esperar que Ñublense derrotara a Cobresal para clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Y si bien los chillanejos derrotaron a los mineros, el equipo dirigido por Fernando Ortiz no hizo la tarea en el Estadio Monumental, por lo que no tendrá participación internacional en el 2026.

Con esta derrota, el elenco Popular se quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos, fuera de puestos de copas. Por su parte, la escuadra floridana cerró la temporada en el quinto lugar con 52 unidades y dirá presente en el segundo torneo de mayor importancia a nivel continental el próximo año.

⚽ Los goles de Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó a los 16 minutos, tras un tiro libre desde tres cuartos de cancha donde Leonardo Valencia envió el balón al área buscando la cabeza de Eduardo Vargas, quien ganó en las alturas para poner en ventaja a Audax Italiano.

Minutos más tarde, Nicolás Orellana irrumpió en el área del Cacique y fue derribado por Fernando De Paul, por lo que el árbitro Piero Maza no dudó en sancionar la pena máxima. El encargado de ejecutar el penal fue Leonardo Valencia, quien con un potente remate a izquierda del portero estiró las cifras para los itálicos.

Colo Colo, que intentó incansablemente durante todo el segundo tiempo, tuvo su recompensa sobre el final del partido, cuando Vicente Pizarro aprovechó un mal despeje de la defensa floridana y con una volea un tanto mordida superó al portero Tomás Ahumada para anotar el descuento que finalmente no le alcanzó a los dirigidos por Fernando Ortiz (88′).

📊 Estadísticas Colo Colo vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30
Colo Colo
07/12/2025 18:00
1
2
Descanso : 0 2
Finalizado
Audax Italiano
  • Vicente Pizarro 88′
  • Javier Correa 15′
  • 90′
  • Eduardo Vargas 16′
  • Valencia 22′
  • Marco Collao 38′
  • Nicolas Aedo 45′
  • Nicolas Orellana 74′
90 ‘
Colo Colo
Tarjeta roja :
88 ‘
Colo Colo
Gol regular : Vicente Pizarro
74 ‘
Audax Italiano
Tarjeta roja : Nicolas Orellana
64 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Yahir Salazar
64 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Nicolas Aedo
64 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Luis Riveros
64 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Eduardo Vargas
62 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Arturo Vidal
62 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Cristian Riquelme
62 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Francisco Marchant
62 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Victor Mendez
57 ‘
Audax Italiano
Sustitución entra : Oliver Rojas
57 ‘
Audax Italiano
Sustitución sale : Marco Collao
45 + 1 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Nicolas Aedo
46 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Claudio Aquino
46 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Tomas Alarcon
46 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Marcos Bolados
46 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Leandro Hernandez
38 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Marco Collao
22 ‘
Audax Italiano
Penalti : Valencia
16 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Valencia
16 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Eduardo Vargas
15 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Javier Correa
Colo Colo
4-3-3
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Alan Saldivia 4
Alan
Saldivia
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Cristian Riquelme 17
Cristian
Riquelme
Tomas Alarcon 25
Tomas
Alarcon
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Javier Correa 9
Javier
Correa
Leandro Hernandez 24
Leandro
Hernandez
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 10
    Claudio Aquino
  • 11
    Marcos Bolados
  • 7
    Francisco Marchant
  • 8
    Esteban Pavez
  • 6
    Sebastian Vegas
  • 23
    Arturo Vidal
Audax Italiano
5-3-2
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
German Guiffrey 6
German
Guiffrey
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Jorge Espejo 22
Jorge
Espejo
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Marco Collao 8
Marco
Collao
Valencia 10
Valencia
Nicolas Aedo 18
Nicolas
Aedo
Eduardo Vargas 17
Eduardo
Vargas
Nicolas Orellana 24
Nicolas
Orellana
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 29
    Gonzalo Collao
  • 36
    Tomas Leyton
  • 9
    Lautaro Palacios
  • 20
    Luis Riveros
  • 2
    Oliver Rojas
  • 32
    Yahir Salazar
  • 19
    Franco Troyansky
9
Faltas Cometidas
11
6
Fuera de Juego
2
58
Posesión de Balón
42
1
Tarjetas Amarillas
2
11
Tiros Fuera
3
11
Tiros a Puerta
2
14
Corners
1
1
Tarjetas Rojas
1
3
Saques de Portería
18
0
Penaltis
1
13
Tiros Libres
15
0
Paradas
10
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
8
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
8
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
5
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
4
Corners 1ª Mitad
0
10
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
8
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
COL 1 – 2 AUD 07/12/2025
AUD 2 – 1 COL 22/06/2025
AUD 1 – 2 COL 06/10/2024
COL 4 – 1 AUD 12/05/2024
AUD 0 – 1 COL 26/11/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo vs Audax Italiano?

Tras este partido jugado en el Estadio Monumental, tanto Colo Colo como Audax Italiano finalizaron su temporada, por lo que no volverán a jugar hasta el 2026. La tarea de albos e itálicos ahora es trabajar en la conformación de sus planteles pensando en la próxima temporada.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y encuentra todas las novedades del fútbol chileno y el mercado de pases que se avecina.

