Gustavo Quinteros nunca pasa inadvertido cuando se abre el mercado de fichajes. El técnico argentino-boliviano ya comienza a delinear el perfil de refuerzos que quiere para Independiente de Avellaneda y, fiel a su estilo, volvió a mirar hacia un terreno que conoce de memoria: Colo Colo.

Con el Rojo buscando soluciones ofensivas y tras una baja importante en el plantel, desde Argentina surgió un nombre que reactivó el interés en Chile. Se trata de un delantero que el nacido en Santa Fe ya dirigió en Macul y que hoy aparece como una opción concreta para reforzar al equipo de Avellaneda.

❓ ¿Qué jugador chileno está analizando Gustavo Quinteros para Independiente?

Se trata de Iván Morales, delantero formado en Colo Colo, que actualmente se encuentra libre tras su último paso por el fútbol argentino.

La información fue revelada desde Argentina por el periodista Matías Martínez, de Radio La Red, y rápidamente encendió el interés tanto en el medio local como en el entorno del jugador.

🔍 ¿Por qué Quinteros vuelve a fijarse en Iván Morales?

Porque ya lo dirigió en Colo Colo y conoce de primera mano su perfil, virtudes y margen de crecimiento. Morales tuvo una irrupción prometedora bajo la conducción de Quinteros en el Cacique, lo que posteriormente le permitió dar el salto al extranjero.

Desde Argentina, el propio periodista explicó el escenario en el que aparece el chileno, en declaraciones recogidas por medios trasandinos: “Iván Morales es uno de los delanteros que está siendo analizado por Independiente. Ya lo tuvo Quinteros en Colo Colo y luego fue transferido al Cruz Azul. Hay otros delanteros en análisis”.

🔄 ¿Qué otros clubes siguen de cerca a Iván Morales?

Independiente no es el único interesado. O’Higgins también lo tiene en carpeta, aprovechando que el delantero se encuentra en Chile y tiene el pase en su poder, lo que facilitaría una eventual negociación.

Ese doble interés abre un escenario competitivo por su fichaje, especialmente considerando que ambos clubes disputarán competencias internacionales durante la temporada 2026.

⚽ ¿Cómo fue el último año de Iván Morales en el fútbol argentino?

El atacante viene de jugar la temporada 2025 en Sarmiento, donde tuvo continuidad, aunque sin lograr consolidarse como goleador. En ese período disputó 31 partidos, convirtió tres goles y entregó dos asistencias, números que reflejan un rendimiento irregular, pero con minutos que lo mantuvieron en ritmo competitivo.

🧠 ¿Qué necesita Independiente y cómo encaja Morales?

El Rojo busca un delantero que complemente su frente ofensivo tras la salida de piezas importantes del plantel. En ese contexto, Morales aparece como una alternativa de mercado accesible, con experiencia internacional y conocimiento del fútbol sudamericano.

Además, el factor Quinteros juega un rol clave: el DT prioriza futbolistas que ya conoce y que pueden adaptarse rápidamente a su idea de juego, sin largos períodos de adaptación.

📰 En resumen

Gustavo Quinteros busca refuerzos ofensivos para Independiente

Iván Morales aparece como opción concreta para el Rojo

El DT ya dirigió al delantero en Colo Colo

O’Higgins también sigue de cerca su situación

Morales viene de jugar en Sarmiento durante 2025

El mercado definirá si se da el reencuentro en Avellaneda

