River Plate no pudo con Vélez Sarsfield y complicó sus chances en la recta final del Torneo Clausura argentino. Pero más allá del empate sin goles, uno de los focos de la conferencia post partido fue la sorpresiva ausencia de Paulo Díaz. El central chileno, titular habitual en el equipo de Marcelo Gallardo, no fue considerado ni en el banco de suplentes, y el DT explicó por qué.

Aclaró que no se trata de lesiones, sino de una elección táctica en medio de una crisis de resultados.

⚽ Gallardo “borra” a Paulo Díaz en pleno cierre de temporada

Marcelo Gallardo no esquivó el tema. La exclusión de Paulo Díaz del duelo ante Vélez no tiene explicación médica ni disciplinaria, sólo responde a una elección futbolística. El Muñeco fue directo, con una frase que ya da la vuelta por los medios trasandinos: “Son decisiones técnicas, todas”, disparó cuando le preguntaron por Díaz y Miguel Borja, otro de los ausentes.

Díaz, uno de los nombres chilenos más relevantes del plantel, quedó al margen justo cuando River más lo necesita.

🔥 El presente de River Plate: entre lesiones, frustración y decisiones drásticas

La crisis de River Plate no es sólo de resultados. Gallardo detalló que “hoy se nos volvió a lesionar un jugador a los pocos minutos”, sumando un nuevo problema físico a una lista larga. “Estamos atravesando este momento de negatividad”, reconoció el técnico, en una conferencia marcada por el descontento y la presión por clasificar a la Copa Libertadores.

🦉 ¿Se abre la opción para que Paulo Díaz venga a U de Chile?

Con el zaguero nacional disponible físicamente, el DT de River prefierió optar por los juveniles y no por Díaz. “Tuvimos que completar con muchos chicos porque no teníamos jugadores disponibles”, explicó sobre el contexto de su decisión. Con el próximo mercado de fichajes a la vuelta del mes, U de Chile podría consultar por el ex Palestino.

La seguidilla de inconvenientes ha obligado al técnico a apostar por juveniles y dejar fuera a jugadores experimentados como Paulo Díaz. La tensión es evidente en el plantel y en el cuerpo técnico. “Cuando no viene bien, hay que poner el pecho”, cerró el entrenador, que no descartó más cambios para lo que queda del torneo.