Paulo Díaz vive sus horas más bajas en River Plate. El zaguero chileno, que fue titular indiscutido hace sólo un año, hoy quedó al margen de la citación para el trascendental duelo ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional argentina.

TyC Sports fue claro: el “ciclo está cumplido” para el defensor nacional. Una declaración que se suma a los cuestionamientos que arrastra desde la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera, donde fue uno de los jugadores más criticados por la prensa y la hinchada.

📉 El desplome de Paulo Díaz tras el Superclásico

Las críticas comenzaron a llover tras el clásico perdido ante Boca por 2-0. Según TyC Sports, la mala actuación de Díaz y su desplazamiento en el once titular por Lautaro Rivero aceleraron lo inevitable: su salida de las prioridades de Marcelo Gallardo.

A pesar de la suspensión de Lucas Martínez Quarta, todo indicaba que Paulo Díaz retomaría un puesto en la zaga. Pero no fue así. Gallardo lo dejó completamente fuera de la citación, en un partido clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

🔄 Paulo Díaz: de ser titular fijo a borrado de River en seis meses

Díaz, de 31 años, llegó al Millonario a mediados de 2019 y fue clave durante las temporadas 2020 y 2021. Sin embargo, en este 2025 su nivel decayó notoriamente. El chileno no logró afianzarse y cada vez son más las señales de que su ciclo en River está por terminar.

La situación preocupa también en La Roja, donde Díaz ha sido una pieza habitual en la zaga. Su bajo rendimiento podría afectarle de cara al nuevo proyecto que por ahora comanda Nicolás Córdova y que precisamente piensa en renovar todas las líneas de la Roja.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Vélez por la fecha 16 del #TorneoBetano Clausura 2025 💪⚽#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/0u4SYcI7cb — River Plate (@RiverPlate) November 15, 2025

🔥 Lo que viene para Paulo Díaz y el análisis en Argentina

Desde la prensa argentina aseguran que su futuro en River está “sellado”. Ya que incluso con las bajas defensivas del plantel, Gallardo prefiere apostar por juveniles antes que volver a confiar en el chileno.

Se habla de una posible salida en el mercado de invierno. Su próximo destino aún es incierto, pero en Chile ya hay varios pendientes de la situación del ex Palestino, por ahí cerca, en el CDA podrían abrir los llamados para un posible retorno del defensor al Campeonato Nacional.