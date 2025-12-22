En River el mensaje fue claro: el ciclo está cerca de cerrarse. Paulo Díaz, sin continuidad, sin protagonismo y fuera de los planes inmediatos del cuerpo técnico, comenzó a evaluar su futuro con atención. Las ofertas aparecieron, pero no todas encontraron respuesta positiva por parte del defensor chileno.

En las últimas semanas, incluso un destino tan mediático como la MLS entró en escena. Sin embargo, la decisión final del seleccionado nacional fue otra. Un “no” rotundo que hoy no solo redefine el futuro del nacido en Santa Cruz, sino que también complica los planes de River Plate de cara al mercado 2026.

🔍 ¿Qué oferta rechazó Paulo Díaz y por qué dijo no al Inter Miami?

Según información a la que tuvo acceso BioBioChile, existieron acercamientos formales desde el Inter Miami CF, equipo donde juega Lionel Messi. El interés fue real y concreto, pero la respuesta del defensor chileno fue negativa.

La decisión no pasó por lo deportivo ni por el impacto mediático del proyecto, sino por motivos familiares. Ese factor fue determinante y terminó inclinando la balanza, sorprendiendo incluso dentro de Núñez, donde se daba por hecho que el jugador evaluaría seriamente una salida hacia Estados Unidos. Cabe destacar que en el equipo de la MLS se reencontraría con Maxi Falcón quien en 2024, durante la Copa Libertadores, tuvo con el ex Palestino un tenso cara a cara que casi termina en golpes camino a los camarines.

⚽ ¿Por qué Paulo Díaz no seguirá siendo prioridad en River para 2026?

La situación interna es clara. Marcelo Gallardo no lo considera una prioridad para la próxima temporada y el defensor fue perdiendo terreno progresivamente, incluso quedando fuera de convocatorias en el cierre del año. Aunque no está “borrado” del todo, en River reconocen que el ciclo está cumplido y que lo mejor para ambas partes es un cambio de aire. Por eso, el club está dispuesto a negociar su salida si aparece una oferta conveniente, aun cuando su cláusula formal siga siendo elevada.

💰 El salario de Paulo Díaz y la cláusula que frenan su salida de River

Aquí aparece el principal nudo de la operación. Paulo Díaz mantiene uno de los salarios más altos del fútbol argentino, cercano a los US$3 millones anuales, además de una cláusula de salida fijada en US$10 millones. Desde su entorno ya dejaron clara una postura que reduce drásticamente el margen de maniobra: “No está dispuesto a disminuir su sueldo para ganar continuidad”. Esa decisión achica el abanico de destinos posibles y complica directamente a River, que necesita liberar masa salarial para avanzar en su rearmado 2026.

🌍 ¿Qué opciones tiene Paulo Díaz tras rechazar la MLS?

Con Estados Unidos descartado por ahora, el mapa se reordena:

Arabia Saudita vuelve a aparecer como la opción más viable, tal como ocurrió en 2024.

vuelve a aparecer como la opción más viable, tal como ocurrió en 2024. México surge como alternativa, aunque sin avances concretos.

surge como alternativa, aunque sin avances concretos. Chile también entra en el radar, con la U de Chile siguiendo de lejos la situación, aunque con dificultades económicas para asumir su salario.

En Núñez saben que cada semana que pasa sin resolución reduce el margen de negociación.

