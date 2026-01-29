El inicio de la temporada 2026 no ha sido sencillo para Paulo Díaz. El defensor chileno, que supo ser titular y referente en ciclos anteriores, arrancó el año viendo los partidos desde la banca y envuelto en versiones que apuntaban a una posible salida del club.

Sin embargo, el escenario cambió puertas adentro. River decidió retenerlo cuando el mercado ya entraba en su recta final, pero la continuidad no llegó con certezas ni garantías. La explicación apareció desde la voz más influyente del vestuario: Marcelo Gallardo, quien confirmó que el zaguero seguirá, aunque bajo una condición clara que redefine su rol y eleva la presión desde el primer día.

🔍 ¿Por qué River Plate no dejó salir a Paulo Díaz en este mercado?

La opción de salida estuvo sobre la mesa. Paulo Díaz recibió propuestas durante el mercado de pases, pero ninguna convenció a la dirigencia ni al cuerpo técnico en el tramo decisivo de las negociaciones.

Gallardo fue directo al explicar el motivo: “Encontramos que las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir, porque consideramos que Paulo es un jugador muy importante, de jerarquía”.

En River Plate entendieron que el valor deportivo del chileno no estaba reflejado en las propuestas, especialmente cuando el mercado ya estaba prácticamente cerrado.

🗣️ ¿Qué le dijo Gallardo a Paulo Díaz en la charla que definió su continuidad?

La conversación entre técnico y jugador fue clave. El Muñeco confirmó que habló personalmente con el defensor y fue transparente respecto a su escenario inmediato. “Si te quedas, te voy a tener en cuenta, trabajaste muy bien y vas a ser considerado, pero te toca arrancar de atrás”.

La respuesta del chileno, según el propio DT, fue profesional y sin reproches: “Él aceptó con gusto y dijo: ‘Bueno, vamos para adelante’”.

Con esto, Paulo Díaz seguirá siendo parte del plantel, pero deberá reconstruir su lugar desde la competencia interna, sin estatus previo ni respaldo automático. Gallardo lo sintetizó con una idea que marca el tono del ciclo: “Es un jugador más dentro de nuestro plantel, un jugador importante más”.

📉 ¿Por qué Paulo Díaz perdió la titularidad en el arranque de 2026?

Aunque el club lo considera una pieza valiosa, el presente futbolístico marca otra realidad. Paulo Díaz perdió terreno durante la temporada pasada y en el inicio del Apertura 2026 ya suma dos partidos consecutivos sin ingresar.

La lectura interna es clara: hoy debe volver a ganarse su espacio desde el rendimiento y la regularidad, en un contexto de alta competencia defensiva.

Y es que el desafío no es solo deportivo. En el último partido ante Gimnasia, el chileno fue suplente y recibió pifias cuando su nombre fue anunciado por los altoparlantes del Monumental. La escena reflejó un vínculo tensionado con la tribuna, que se suma a la exigencia de responder dentro de la cancha. Gallardo decidió retenerlo, pero el margen de error se redujo al mínimo.

📰 En resumen

Paulo Díaz recibió ofertas, pero River decidió no dejarlo salir

Marcelo Gallardo explicó que no eran suficientes desde lo económico

El DT fue claro: seguirá, pero deberá “arrancar de atrás”

Su pretemporada fue valorada como muy profesional

