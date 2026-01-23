El nombre de Paulo Díaz volvió a circular con fuerza en el entorno de River Plate, justo cuando el club inicia una nueva etapa bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Sin declaraciones rimbombantes ni comunicados oficiales, una señal interna activó la conversación sobre el rol que tendrá el defensor chileno en la temporada 2026.

Luego de un 2025 complejo, marcado por eliminaciones tempranas y una campaña irregular, el escenario no parecía favorable para varios nombres del plantel. En ese contexto, la situación del zaguero formado en Palestino comenzó a generar ruido tanto en Argentina como en Chile, especialmente en pleno mercado de pases.

🔴⚪️ ¿Qué decidió River Plate con Paulo Díaz para la temporada 2026?

River Plate incluyó a Paulo Díaz en la nómina oficial presentada para el Torneo de Apertura 2026, donde el chileno aparece con su dorsal habitual. Esa señal, simple pero concreta, dejó en claro que el club no lo marginó administrativamente del plantel.

Sin embargo, puertas adentro el escenario es más frío. El defensor no fue considerado ni siquiera como alternativa en los amistosos de pretemporada disputados en Uruguay, lo que evidencia que hoy no es prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo.

🧠 El factor Gallardo y el lugar real del chileno en el plantel

La postura del Muñeco Gallardo es recuperar el nivel de la Banda Sangre, varios referentes han salido para dar aire fresco a un equipo que ya perdió el protagonismo no sólo a nivel continental, sino que también en la Liga Profesional.

Según información de Olé, si no aparecen ofertas concretas en este mercado, el defensor seguirá entrenando con normalidad, aunque con “chances casi nulas de sumar minutos”. La decisión no responde a indisciplina ni bajo compromiso, sino a una elección estrictamente deportiva.

🔢✔️ Los dorsales de nuestro plantel para el Torneo Apertura 2026. #River2026 ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/mFj5EEIASO — River Plate (@RiverPlate) January 22, 2026

💰 El salario que complica la salida de Díaz de River y enfría el mercado

Uno de los puntos clave que ha retrasado una eventual salida es el alto salario que percibe el chileno en Núñez. Ese factor ha espantado sondeos desde el fútbol chileno y también desde otros mercados sudamericanos.

Desde su entorno, el mensaje ha sido claro. A fines de 2025, su padre le aconsejó mantener la calma y el profesionalismo: entrenar, cumplir contrato y esperar una decisión definitiva. Un escenario incómodo, pero que hoy parece ser el más realista para Paulo Díaz.