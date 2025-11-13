La U de Chile todavía pelea el tramo final del Campeonato Nacional 2025, pero la planificación del 2026 ya está encendida y rebalsa de nombres, rumores y posibilidades. Con Gustavo Álvarez delineando el proyecto del próximo año, la necesidad de reforzar la última línea es prioritaria y en el CDA saben que deberán apuntar más alto que nunca.

En ese contexto, Cristián “Scooby” Castañeda —un histórico del club— lanzó un nombre que remeció al mundo azul: Paulo Díaz, actual jugador de River Plate y uno de los defensas chilenos más cotizados. Su declaración coincidió con reportes desde Núñez que hablan de una limpieza profunda en el plantel millonario, lo que abrió un escenario inesperado y explosivo en el mercado.

🔥 ¿Quién puso sobre la mesa el nombre de Paulo Díaz para llegar a la U de Chile en 2026?

La propuesta la hizo Cristián Castañeda, histórico del Romántico Viajero. “La U necesita un central que le dé categoría a la última línea, a mí me gusta Paulo Díaz, tiene más de 30, es un chico que andaría bien y te aseguro que le serviría mucho a él vestir la camiseta de la U”, dijo en diálogo con Bolavip.

Para el exjugador, la U debe dejar de mirar el mercado local y apuntar a futbolistas que ya hayan demostrado nivel internacional.

⚽ ¿Por qué Cristián Castañeda cree que Paulo Díaz “la rompe” en la U de Chile?

Porque ve en él un perfil que elevaría de inmediato el estándar defensivo del equipo. “De repente juega sobrado, pero es su manera, y estoy convencido que la rompe acá”, afirmó. El exlateral descartó opciones como Bruno Cabrera, pese a su buen año en Coquimbo Unido:

“Es distinto jugar en Coquimbo que en la U, con todo respeto”.

El mensaje fue claro: si la U quiere competir internacionalmente, debe reforzar la zaga con un nombre de categoría superior.

🔥 En Argentina aseguran que River escuchará ofertas por Paulo Díaz

El club está preparando una reestructuración profunda para 2026. Según TyC Sports, Marcelo Gallardo ya inició el “borrón y cuenta nueva” tras un año para el olvido y definió una lista de jugadores considerados “transferibles”.

Entre ellos están Paulo Díaz y Facundo Colidio. El medio detalla que:

Están “en vidriera”.

El club buscará ofertas para ambos si llega una propuesta a fin de año.

Su flojo Superclásico lo dejó en el ojo de la tormenta.

En el club sienten que su ciclo ya está cerca de terminar.

Pese a que Díaz tiene contrato hasta 2027, en Núñez creen que es el momento para obtener una venta que deje ganancias, considerando su edad y el turbulento 2025.

📅 ¿Qué otros equipos han preguntado por Paulo Díaz?

Además del deseo público de un ídolo azul, Paulo Díaz ha tenido sondeos concretos desde el extranjero. En octubre, Monterrey reactivó su interés para llevarlo a México y convertirlo en el compañero de Sergio Ramos en la zaga, una dupla que seduce al club norteamericano. También trascendió que el defensa rechazó una oferta millonaria desde Arabia Saudita, ya que no quiere volver a ese mercado. Su pase está tasado en 4,6 millones de dólares, una cifra totalmente asumible en México, pero mucho más compleja para la U sin una venta importante o un inversionista. Hoy Díaz es suplente en River, compite con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, y evalúa ofertas para cambiar de club en 2026.

🧩 ¿Qué tan viable es que Paulo Díaz llegue a la U de Chile?

En el CDA la lectura es clara: deportivamente sería un refuerzo de élite, capaz de ordenar la última línea y darle jerarquía inmediata al equipo. Desde el plano económico el panorama se vuelve más complejo, aunque no imposible si la U genera recursos o entra capital externo. Su perfil encaja a la perfección en la línea de tres que Álvarez utilizó durante gran parte del año y resolvería buena parte de la fragilidad defensiva que mostró el equipo en 2025.

📣 Sigue en Alairelibre.cl todas las noticias del mercado azul: refuerzos, salidas y la planificación completa de la U para la temporada 2026.