El mercado de pases del fútbol chileno está en marcha y los distintos equipos nacionales se encuentran buscando jugadores para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada. En ese contexto, hay un nombre que seduce mucho y que ya ha sonado en algunos elencos en las últimas semanas: Paulo Díaz.

El defensor nacional ha perdido terreno en River Plate, y si bien tiene contrato hasta fines del 2027, no estaría en los planes de la escuadra ‘Millonaria’ para la próxima temporada, por lo que podría cambiar de aires.

En ese contexto surgió la posibilidad de la U de Chile, sin embargo, el posible interés de los azules se fue diluyendo con el correr de los días. Pero ahora aparece otro grande de nuestro país en escena y podría ir tras los pasos de Díaz.

😱 Revelan sorpresivo interesado en Paulo Díaz

En la edición de este martes de Balong Radio, el periodista argentino Javier Tabares conversó acerca de Paulo Díaz y contó que el jugador fue pretendido por la MLS, pero que descartó ir a jugar junto a Lionel Messi.

“Entrena aparte, no con el grupo principal (en River Plate). Acá llegó una noticia de un supuesto interés del Inter Miami y que Paulo habría dicho que no porque tiene intención de quedarse por esta zona”, dijo el comunicador.

Respecto al futuro de Díaz, Tabares reveló un supuesto interés desde el fútbol chileno, aunque aclaró que el alto costo de su salario podría complicar el traspaso. “Se habló del fútbol árabe, se habló de Brasil. Entiendo que ahora hay una posibilidad para que vuelva a Chile, ustedes me lo sabrán decir o no. A mí me llegó algo de Universidad Católica“, indicó.

“El tema es que la única manera que tendría para volver al fútbol chileno es que él pueda cerrar su salida con River y luego negociar”, completó.

⚽ Los números de Paulo Díaz este 2025

Paulo Díaz no ha tenido una temporada destacada en River Plate. El defensor de 31 años pasó de ser uno de los líderes de la zaga a ir perdiendo terreno en el equipo. Algunas lesiones también complicaron su 2025, puesto que lo obligaron a ausentarse de partidos clave.

A lo largo del año, el seleccionado nacional disputó 29 partidos, anotó 2 goles y aportó con una asistencia, números que seducirían a la UC para intentar ficharlo de cara al 2026.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente al día con el mercado de la U Católica y lo que pase con Paulo Díaz.