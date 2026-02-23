River Plate vive horas decisivas. La derrota ante Vélez encendió todas las alarmas en Núñez y dejó a Marcelo Gallardo reflexionando sobre su continuidad. Un movimiento que no sólo impacta al banco, sino también al plantel, donde el chileno Paulo Díaz aparece como uno de los nombres sensibles.

En medio de la tormenta futbolística, el zaguero formado en Palestino observa el panorama con atención. Su rendimiento ha sido irregular en este arranque y ya había cuestionamientos en Argentina. Pero una eventual salida del Muñeco podría modificar completamente su escenario.

Paulo Díaz y Marcelo Gallardo en River Plate: el nuevo escenario tras la crisis

Si Marcelo Gallardo deja River Plate, Paulo Díaz podría enfrentar un giro clave en su temporada. El técnico argentino fue quien respaldó al chileno en momentos complejos y lo sostuvo como pieza habitual en la defensa.

Sin ese respaldo directo, el futuro del seleccionado nacional quedaría en manos de un eventual nuevo entrenador. Y ahí aparecen dos caminos claros:

Recuperar protagonismo si logra convencer rápidamente.

Perder terreno si el nuevo DT apuesta por una renovación defensiva.

En Argentina, medios como Olé apuntan que la decisión del entrenador se resolvería en horas. Mientras tanto, el plantel fue citado a entrenar, señal de que todo sigue en evaluación interna.

El respaldo que sostenía al chileno en momentos difíciles

No es un secreto que Paulo Díaz ha tenido altibajos. En este inicio de torneo estuvo en duda, especialmente tras errores puntuales que generaron críticas en redes y programas deportivos trasandinos. Sin embargo, Gallardo siempre valoró su capacidad para salir jugando y su experiencia internacional. Ese respaldo fue clave para mantenerlo en el once titular en partidos decisivos.

Si el Muñeco decide dar un paso al costado, el chileno perdería a su principal sostén en el camarín. Y en un club donde la exigencia es máxima, los cambios suelen ser drásticos.

Final del partido. Vélez 1 – River 0#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/7eANjhWGZK — River Plate (@RiverPlate) February 23, 2026

Mercado de pases y opciones para el defensor chileno

Otro factor no menor es el mercado de pases. Paulo Díaz ha sido sondeado anteriormente desde Medio Oriente y también desde Brasil. Un cambio en la banca podría acelerar decisiones que hoy parecen lejanas. River atraviesa una racha negativa en la liga argentina y el ambiente está tensionado. En ese contexto, una reestructuración del plantel no sería descabellada.

Por ahora, todo depende de la reflexión de Gallardo. Sólo cuando el entrenador confirme su postura, se aclarará el panorama del chileno. Lo que está claro es que las próximas horas no sólo definirán el rumbo del banco millonario, sino también el futuro inmediato de Paulo Díaz.