El futuro de Paulo Díaz es toda una incógnita. En el actual mercado de pases, se rumoreó con un posible regreso del defensor a nuestro país e incluso sonó en clubes como la U Católica y la U de Chile.

Esto finalmente no se materializó y el zaguero nacional inició el 2026 con River Plate. Sin embargo, su panorama en el equipo argentino no es para nada alentador.

Y es que si bien realizó la pretemporada junto al resto de sus compañeros, ni siquiera fue suplente en el amistoso ante Millonarios de Colombia, el cual se jugó en Uruguay. Por ello, su posible salida parece inminente.

😯 Adelantan posible nuevo destino de Paulo Díaz

El no ser considerado por Marcelo Gallardo para el duelo amistoso ante los colombianos volvió a dar que hablar sobre una posible partida de River Plate. Incluso, al otro lado de la cordillera advirtieron que la intención de los millonarios es encontrarle una salida.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por TyC Sports, aún no hay clubes de “élite” que hayan preguntado por el chileno, por lo que la posibilidad de que vaya al fútbol de la MLS parece cada vez más concreta.

“Tanteado desde Arabia Saudita, el defensor no está dispuesto a volver a vivir en una cultura tan diferente, mucho menos con dos hijos de corta edad”, señaló el citado medio.

💰 Los millones que espera recibir River Plate por Paulo Díaz

De acuerdo a la citada fuente, River Plate pretende recibir alrededor de 3 millones de dólares por el pase del jugador. Esta cifra es menor que la que pagó para quedarse con sus servicios hace algunos años, cuando el elenco bonaerense desembolsó 3,75 millones de la divisa norteamericana por el 70% de su carta.

Sin embargo, aún no aparecen interesados en quedarse con el experimentado defensor, que espera alguna oferta desde la Major League Soccer (MLS) para decidir si continuará su carrera en Norteamérica.

Con la camiseta de River, Paulo Díaz ha disputado un total de 17.816 minutos en 2014 partidos. En ellos, ha anotado 13 goles, entregado 3 asistencias y recibido 42 tarjetas amarillas.

