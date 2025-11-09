Carlos Palacios fue protagonista del Superclásico argentino, en una jornada donde Boca Juniors venció por 2-0 a River Plate. El chileno fue titular en el triunfo Xeneize, mientras que Paulo Díaz, en la otra vereda, quedó marcado por una falla que abrió el camino del triunfo boquense.

En una Bombonera repleta, el duelo que paraliza a Argentina tuvo participación chilena por partida triple. Palacios fue figura, Paulo Díaz estuvo lejos de su nivel y Williams Alarcón se mantuvo en la banca. El triunfo dejó a Boca líder de su zona y clasificado a la Copa Libertadores 2026.

🔥 Palacios marca diferencias y Boca festeja con La Bombonera de fiesta

El exdelantero de Colo Colo fue titular y clave en el ataque de Boca, mostrando movilidad, intensidad y provocando constantes problemas en la zaga rival. A los 74 minutos salió reemplazado con molestias, recibiendo una ovación del público local.

El primer gol de Boca llegó tras un grosero error de cálculo de Paulo Díaz, que permitió el 1-0 de Exequiel Zeballos (45+1’). Apenas iniciada la segunda parte, Miguel Merentiel (47’) liquidó el partido con el 2-0 definitivo. El Superclásico fue para el equipo azul y oro.

⚠️ Paulo Díaz falló en el peor momento y River se hunde en la tabla

El defensor chileno tuvo una de sus jornadas más opacas desde que llegó a River. Su error antes del descanso desató la apertura de la cuenta para Boca y terminó marcando el rumbo del partido. Fue criticado en redes sociales y en medios argentinos. River Plate no sólo perdió el clásico, sino que también se alejó de los puestos de clasificación tanto en su zona como en la tabla anual.

🟡 Williams Alarcón otra vez sin minutos

El volante chileno fue citado pero no ingresó. Desde su llegada a Boca ha sumado pocos minutos oficiales, pese a las expectativas que generó su fichaje. Su debut aún no llega en un partido importante. Alarcón podría tener una oportunidad en la última fecha de la fase regular cuando Boca reciba a Tigre.