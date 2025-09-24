Hermoso: Un gran homenaje recibió la estrella del fútbol chileno Marcelo Salas en el marco de la visita de River Plate a Palmeiras, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El Matador es ídolo de River, lo que quedó demostrado en este compromiso, ya que el reconocimiento que le hicieron es digno de recibir por parte de una leyenda del club.

😍 El homenaje que recibió Marcelo Salas en River Plate

Resulta que el delantero argentino Maximiliano Salas (ex O’Higgins y Palestino) anotó el primer gol del partido en los 8 minutos de juego. En ese momento, el ariete celebró con una rodilla en el piso y un dedo apuntando al cielo, justamente como lo hacía Marcelo Salas en River Plate y todos los clubes que estuvo.

No es primera vez que Maxi Salas homenajea al Matador, pero sí es la instancia más importante en que lo ha hecho: el legado del delantero nacional sigue más vivo que nunca en el gigante River Plate.

