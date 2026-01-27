En 2013 Newell’s Old Boys se ilusionaba con un préstamo de Lionel Messi para jugar las semifinales y la final de la Copa Libertadores, algo que finalmente no se concretó.

Ahora ese sueño de ver a Messi jugar la Copa Libertadores se acerca. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores con Inter Miami a partir de 2027. En declaraciones a Globo Esporte durante el lanzamiento del Mundial Femenino 2027 en Brasil, el mandamás sudamericano condicionó el regreso de equipos de MLS y Liga MX a que lo discutan dentro de la Concacaf, pero la puerta quedó abierta.

Las palabras del paraguayo llegan días después de que Jorge Más, propietario del Inter Miami, reiterara públicamente su deseo: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho. Creo que los campeones de la MLS y la Liga MX son merecedores de un cupo”.

⚽ ¿Qué dijo Alejandro Domínguez sobre Messi en la Libertadores?

El presidente de Conmebol fue diplomático pero no cerró puertas. “Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones”, declaró.

Y agregó: “Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente. Recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016, pero si quieren regresar tienen que hacerlo a través de Concacaf”.

💰 ¿Qué significa Messi para la Libertadores?

El impacto comercial sería incalculable para Conmebol, su presencia implica visibilidad global inmediata, ingresos extraordinarios y una atención que hoy ningún otro futbolista puede garantizar en Copa Libertadores.

Messi tiene 38 años y su contrato con Inter Miami expira en 2028. Nunca jugó la Copa Libertadores, y el margen para concretarlo se reduce cada temporada.

🏆 ¿Cuándo podría debutar el Inter Miami de Messi en la Libertadores?

La edición 2026 está descartada porque las fases preliminares ya fueron sorteadas. El foco apunta a 2027 o 2028, en una eventual reconfiguración del torneo que incluya un club invitado sin desplazar representantes sudamericanos.

Jorge Más mantiene conversaciones con Conmebol y ya coordinó una gira de pretemporada contra Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona SC para foguearse ante rivales sudamericanos.

🇲🇽 ¿Por qué salieron los equipos mexicanos de la Libertadores en 2017?

La Liga MX participó de la Copa Libertadores entre 1998 y 2016, llegando a tres finales sin ganarla. Cruz Azul (2001), Chivas (2010) y Tigres (2015) fueron los finalistas que quedaron en el camino.El cambio de formato implementado por Conmebol para 2017 obligaba a los clubes mexicanos a jugar 14 partidos en dos meses, incompatible con el calendario de la Liga MX. Jesús Bonilla, entonces presidente de Pachuca, anunció: “No hay club que aguante algo así. Vamos a trabajar para regresar en 2018”, pero nunca volvieron.