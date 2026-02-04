Colo Colo entró en una semana que puede marcar su rumbo inmediato. Tras un inicio sin triunfos y con dudas futbolísticas evidentes, el club aceleró decisiones en distintos frentes: refuerzos, gobernanza interna y preparación del próximo partido en el Estadio Monumental.

Mientras el mercado de fichajes comienza a destrabarse con un nombre que asoma como inminente, el ruido dirigencial crece, el hincha observa con atención y Fernando Ortiz prepara un duelo clave ante Everton con la presión ya instalada. En Macul, cada movimiento empieza a tener consecuencias.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY miércoles 4 de febrero



📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de Colo Colo, el mercado de fichajes 2026 y las últimas novedades del Cacique.