Noticias de Colo Colo HOY miércoles 4 de febrero: Madrid avanza, Everton presiona y Ortiz queda expuesto
-
Carla Bernucci
Colo Colo vive horas decisivas. El mercado se acelera con un mediocampista a punto de firmar, el Club Social golpea la mesa en Blanco y Negro, el Monumental se prepara para un estreno clave y Fernando Ortiz enfrenta un escenario donde ya no hay margen para la espera.
Colo Colo entró en una semana que puede marcar su rumbo inmediato. Tras un inicio sin triunfos y con dudas futbolísticas evidentes, el club aceleró decisiones en distintos frentes: refuerzos, gobernanza interna y preparación del próximo partido en el Estadio Monumental.
