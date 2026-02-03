La crisis que se arrastraba desde el cierre de la temporada pasada terminó por explotar en el arranque de 2026. La derrota por 3-1 ante Deportes Limache no solo golpeó a Colo Colo en la tabla, sino que reactivó un debate que parecía inevitable: la continuidad de su entrenador.

Con un equipo sin respuestas claras y números que no acompañan, Fernando Ortiz quedó bajo la lupa. El duelo ante Everton, en el Estadio Monumental, aparece ahora como el examen más determinante desde que asumió la banca alba.

❓ ¿Por qué el partido Colo Colo vs Everton es clave para Fernando Ortiz?

Porque es el primer partido en que su continuidad queda directamente condicionada al resultado. Tras la derrota ante Limache, el ambiente interno se tensionó y el margen de error se redujo al mínimo. Una nueva caída podría acelerar decisiones que hasta ahora se habían evitado en la dirigencia.

📉 ¿Qué resultados arrastra Colo Colo en la etapa de Ortiz?

Los números explican gran parte del cuestionamiento. En sus últimos partidos oficiales de liga, Colo Colo acumula tres derrotas consecutivas y ha recibido ocho goles en ese lapso, una cifra elevada para un equipo que aspira a pelear el título.

En total, el ciclo del DT registra:

10 partidos oficiales

4 triunfos, 1 empate y 5 derrotas

43,3% de rendimiento

16 goles recibidos (1,6 por partido)

🗣️ ¿Cuándo puede terminar el ciclo de Fernando Ortiz en Colo Colo?

El escenario más crítico para Fernando Ortiz ya tiene una fecha marcada en el calendario albo. El partido ante Everton, programado para este sábado en el Estadio Monumental, aparece como un punto de quiebre que podría definir su continuidad inmediata en la banca de Colo Colo.

La derrota ante Deportes Limache no solo profundizó la crisis futbolística, sino que dejó al entrenador argentino sin margen de error, en un contexto donde el club arrastra cuestionamientos desde el cierre de 2025 y comenzó la temporada 2026 con el pie izquierdo. En ese escenario, las advertencias comenzaron a ser públicas. El periodista Danilo Díaz fue directo al analizar el momento del DT y puso plazo concreto al posible desenlace, en declaraciones que rápidamente hicieron ruido en el entorno albo.

“Yo creo que si Colo Colo no gana el sábado ante Everton, el domingo Ortiz ya no es el técnico de Colo Colo”. El comentario no quedó ahí. Minutos después, el propio Díaz reforzó su diagnóstico con una frase aún más categórica: “Es insostenible su permanencia si no le gana a Everton”.

El duelo ante los ruleteros, que también llegan golpeados tras debutar con derrota, se transformó así en un partido límite, donde el resultado no solo impactará en la tabla, sino que podría acelerar decisiones que hasta ahora se manejaban con cautela en la dirigencia.

Fernando Ortiz / ©Andres Pina/Photosport.

🧠 ¿Qué se comenta en Blanco y Negro sobre la continuidad de Fernando Ortiz?

En la concesionaria Blanco y Negro el ambiente es de inquietud creciente. Si bien no existe una decisión formal adoptada, el descontento comenzó a instalarse tras la derrota ante Deportes Limache y una racha que ya acumula tres caídas consecutivas.

Según información recogida en el entorno dirigencial, en los distintos bloques que componen la concesionaria hay nerviosismo por la falta de respuestas futbolísticas y por la sensación de que se está repitiendo un guion ya visto en 2025. La preocupación no pasa solo por los resultados, sino por la ausencia de una evolución clara dentro de la cancha.

A ese escenario se suma la presión deportiva inmediata. Colo Colo enfrenta a Everton en un partido que aparece como bisagra, no solo por los puntos en juego, sino porque el margen de error se redujo al mínimo. El rival también llega golpeado, lo que transforma el duelo en un choque de alta tensión, pero con un foco evidente: en el Monumental, el resultado puede definir el futuro inmediato del entrenador.

Las dudas no solo provienen del directorio. Voces históricas del club también comenzaron a manifestar su preocupación. Leonel Herrera, multicampeón con el Cacique, fue particularmente crítico al analizar el momento del equipo y la gestión del DT.

“Ortiz demuestra que no tiene las competencias para el puesto. No lo conozco personalmente, pero en la cancha no se ve un equipo trabajado, y eso es lo que preocupa”, afirmó en conversación con En Cancha. El exjugador fue más allá y apuntó al riesgo de repetir un ciclo negativo: “Colo Colo no merece tener otro año como el 2025, cuando los malos resultados arruinaron nuestro Centenario”.

Con ese telón de fondo, el partido ante Everton dejó de ser un encuentro más del calendario. Para Fernando Ortiz, se transformó en una prueba límite que puede marcar un antes y un después en su proceso al mando del Cacique.

🕰️ ¿Cuándo se juega Colo Colo vs Everton?

El compromiso se disputará este sábado, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. Para el Cacique, no es solo un partido más: es una oportunidad para frenar la crisis o profundizarla.

📰 En resumen

Colo Colo perdió ante Deportes Limache y volvió a quedar en crisis

Fernando Ortiz quedó seriamente cuestionado por resultados y rendimiento

El duelo ante Everton aparece como decisivo para su continuidad

Danilo Díaz aseguró que su salida sería inmediata si no gana

En Blanco y Negro hay preocupación, aunque aún no hay decisión formal

El partido se juega este sábado en el Monumental

