El arranque de la temporada 2026 no dio margen para la paciencia en Colo Colo. Las salidas de piezas clave, el bajo nivel colectivo y la derrota ante Deportes Limache activaron alarmas inmediatas en Macul, donde la sensación es clara: el plantel aún no responde a lo que exige la competencia.
En ese escenario, Blanco y Negro tomó decisiones de emergencia. Reincorporó futbolistas que estaban fuera de los planes, aceleró gestiones en el mercado de fichajes y observa con atención el rendimiento del equipo bajo la conducción de Fernando Ortiz, cuyo margen de error comienza a estrecharse mucho antes de lo previsto.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy martes 3 de febrero
📌 En resumen
- Colo Colo reincorporó a dos jugadores que estaban cortados
- Pablo Ruiz está muy cerca de convertirse en refuerzo
- El mediocampo sigue siendo la zona más frágil
- Pastrán aún no logra ser presentado oficialmente
- La continuidad de Ortiz comienza a generar ruido temprano
