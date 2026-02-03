El arranque de la temporada 2026 no dio margen para la paciencia en Colo Colo. Las salidas de piezas clave, el bajo nivel colectivo y la derrota ante Deportes Limache activaron alarmas inmediatas en Macul, donde la sensación es clara: el plantel aún no responde a lo que exige la competencia.

En ese escenario, Blanco y Negro tomó decisiones de emergencia. Reincorporó futbolistas que estaban fuera de los planes, aceleró gestiones en el mercado de fichajes y observa con atención el rendimiento del equipo bajo la conducción de Fernando Ortiz, cuyo margen de error comienza a estrecharse mucho antes de lo previsto.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy martes 3 de febrero

📌 En resumen

Colo Colo reincorporó a dos jugadores que estaban cortados

Pablo Ruiz está muy cerca de convertirse en refuerzo

El mediocampo sigue siendo la zona más frágil

Pastrán aún no logra ser presentado oficialmente

La continuidad de Ortiz comienza a generar ruido temprano

