La derrota de Colo Colo ante Deportes Limache en el estreno del Campeonato Nacional 2026 dejó más repercusiones que el propio marcador. Con el paso de las horas, una imagen específica del partido comenzó a circular con fuerza en redes sociales y reactivó una discusión conocida: el reglamento y sus límites.

Durante el encuentro, uno de los goles del local fue convertido por un jugador que, por varios minutos, utilizó una camiseta distinta a la del resto del equipo en un detalle clave. La escena generó dudas inmediatas entre hinchas albos y abrió una pregunta concreta: ¿corresponde sanción deportiva o solo una falta administrativa?

❓ ¿Puede Limache perder puntos por la camiseta de Diego Castro usada ante Colo Colo?

No. El reglamento no contempla resta de puntos por este tipo de infracción. El debate surgió luego de que Daniel Castro jugara parte del partido con una camiseta sin el escudo ni el auspiciador oficial del club. La imagen se viralizó rápidamente y muchos interpretaron el hecho como una falta grave.

Sin embargo, según las bases de la Liga de Primera, las irregularidades en la indumentaria no derivan en sanciones deportivas como pérdida de puntos, sino en castigos económicos para el club responsable.

👕 ¿Qué pasó con la camiseta de Daniel Castro en el Limache vs Colo Colo?

La prenda no tenía el escudo ni el sponsor del club. Aunque el diseño general era el mismo que el del resto del plantel, la ausencia de estos elementos reglamentarios encendió las alertas. No hubo confusión de colores ni de numeración, pero sí una omisión formal exigida por normativa.

El propio jugador terminó cambiándose la camiseta durante el partido, precisamente para evitar que la situación escalara a una sanción mayor.

📜 ¿Qué dice el reglamento ANFP sobre la indumentaria de los jugadores?

La sanción es económica y queda a criterio del tribunal. Según el Título IV “Calidad del Espectáculo”, Artículo 35°, el reglamento establece: “Será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

Además, se agrega: “La vestimenta oficial de los clubes solo podrá incorporar las marcas o logos de sus auspiciadores y los emblemas registrados en la ANFP. El incumplimiento será sancionado con multa de hasta 100 UF, aumentando a 200 UF en caso de reincidencia”.

En ningún punto se menciona resta de unidades.

⚖️ ¿Existe algún antecedente de resta de puntos por este tipo de situaciones?

No en el fútbol chileno bajo este marco reglamentario. Las sanciones por errores en la indumentaria han sido históricamente administrativas. Las pérdidas de puntos solo se aplican en casos como alineaciones indebidas o incumplimientos graves del reglamento competitivo.

Por lo mismo, el escenario de “escritorio” queda descartado para Colo Colo.

Y es que el mal inicio del Cacique amplificó cualquier detalle posterior al partido. En contextos de presión, cada imagen se transforma en debate y cada interpretación reglamentaria suma ruido al ambiente.

📰 En resumen

Daniel Castro jugó varios minutos con una camiseta incompleta ante Colo Colo

La imagen generó dudas sobre una posible sanción a Limache

El reglamento ANFP solo contempla multas económicas

No existe riesgo de resta de puntos

El episodio se suma al tenso arranque del Cacique

📣 Sigue todas las repercusiones del debut albo, las claves reglamentarias y el pulso de la Liga de Primera 2026 en AlAireLibre.cl, con información verificada y mirada editorial.