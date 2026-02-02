Colo Colo comienza una semana difícil tras el pésimo debut en el Campeonato Nacional 2026. La derrota ante Deportes Limache no solo dejó en evidencia el mal funcionamiento del equipo, sino que dejó aún más expuesto a Fernando Ortiz y a la necesidad de cerrar un sexto refuerzo.

Este lunes se reunirá el directorio de Blanco y Negro para votar quién será el nuevo volante del Cacique y también se espera que se evalúe cuánto tiempo más se le dará al DT para conseguir que el equipo juegue bien, pero por sobre todo, que gane.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 2 de febrero





