Colo Colo sufrió un duro traspié en su debut en el Campeonato Nacional. Los albos, que esperan dejar atrás la mala imagen del centenario, comenzaron mal la temporada tras caer de forma contundente ante Deportes Limache.

Los tomateros, que se convirtieron en la bestia negra del Cacique, no solo se impusieron con comodidad, sino que hicieron ver mal al equipo, y principalmente, a la defensa.

La forma en la que cayó el popular levantó rápidamente cuestionamientos contra Fernando Ortiz, puesto que los hinchas esperaban ver otra imagen en este inicio de temporada. Por ello, en el Estadio Monumental incluso le ponen fecha límite al DT.

😨 Colo Colo pierde la paciencia con Fernando Ortiz

Luego de caer en el estreno, Colo Colo debe dar vuelta rápidamente la página, puesto que en la próxima fecha recibirá a Everton de Viña del Mar en el que será su primer partido en condición de local.

Este encuentro podría ser trascendental para Fernando Ortiz, puesto que en Blanco y Negro estarían perdiendo la paciencia. Así al menos lo reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien adelantó que de seguir así, al estratega no le queda mucho tiempo en el club.

“Esta información proviene desde el riñón mismo del club. Si bien dicen que hay que tomárselo con calma, si Fernando Ortiz sigue así, no llega al Superclásico”, dijo el comunicador, lo que deja en evidencia el complejo momento que vive el Tano en Macul.

😮 El camino de Colo Colo hasta el Superclásico

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la U de Chile está programado para el próximo 1 de marzo, exactamente en un mes más, por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

Antes de enfrentar a los azules, el Cacique se medirá ante Everton de Viña del Mar y Unión La Calera como local, y tendrá que visitar a O’Higgins de Rancagua.

Por ello, el equipo deberá lavar sus heridas lo más rápido posible y encontrar pronto el camino de los triunfos, porque de lo contrario el futuro de Fernando Ortiz en la institución corre peligro.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente informado con todas las novedades de Colo Colo y lo que ocurra con Fernando Ortiz.