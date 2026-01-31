Colo Colo vivió una pesadilla en su estreno en el Campeonato Nacional 2026. Los albos cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y comenzaron con el pie izquierdo su participación en el torneo, lo que encendió rápidamente las alarmas en el Estadio Monumental.

El Cacique tuvo un bien inicio de partido e incluso estuvo cerca de abrir el marcador en la primera jugada del partido con un remate de larga distancia de Víctor Felipe Méndez que dio en el vertical izquierdo, pero los tomateros golpearon de contragolpe en los momentos precisos para derrumbar el planteamiento de Fernando Ortiz.

Dos goles de entrada de Jean Meneses y una tercera conquista de Daniel Castro antes de la media hora de partido fueron suficientes para desencajar al equipo popular que se mostró muy débil en defensa. Si bien los dirigidos por el ‘Tano’ buscaron descontar rápidamente, encontraron un gol cerca del final del partido, lo cual no les bastó.

⚽ Los goles de Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta para Deportes Limache llegó a los 7 minutos, luego de una mala salida de Colo Colo, la cual fue aprovechada por Jean Meneses, a quien le quedó servida la pelota para sacar un zurdazo y superar al portero De Paul.

El segundo, en tanto, llegó tras una gran jugada colectiva, donde Pinares habilitó a Castro, quien llegó a línea de fondo y envió un centro rasante al segundo palo para la aparición de Meneses, quien solo tuvo que empujar el balón para aumentar las cifras en Valparaíso (14′).

El tercero llegó con suspenso, puesto que Meneses devolvió la gentileza y habilitó a Castro, quien aumentó las cifras. Sin embargo, el gol fue anulado inmediatamente luego que el asistente levantara la bandera. Pero luego de la revisión del VAR, el árbitro validó el tanto (27′).

Cuando el partido se encontraba en su recta final llegó el descuento del Cacique. Méndez envió un balón en profundidad para Aquino, quien apareció por el sector derecho del área, centró rasante buscando la aparición de Maximiliano Romero y el refuerzo del popular anotó el primero del equipo en el torneo (83′).

📊 Estadísticas de Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Estadísticas de equipos 84 ‘ Colo Colo Gol regular : Maximiliano Romero 46 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Yastin Cuevas 46 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Francisco Marchant 46 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Claudio Aquino 46 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Leandro Hernandez 29 ‘ Deportes Limache Asistencia : Jean Meneses 29 ‘ Deportes Limache Gol regular : Daniel Castro 14 ‘ Deportes Limache Asistencia : Daniel Castro 14 ‘ Deportes Limache Gol regular : Jean Meneses 7 ‘ Deportes Limache Asistencia : Yerko Gonzalez 7 ‘ Deportes Limache Gol regular : Jean Meneses [ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Romero! Cambio: se retira Francisco Marchant y entra en su lugar Yastin Cuevas. Cambio: se retira Leandro Hernandez y entra en su lugar Claudio Aquino. Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Asistencia de Jean Meneses en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Castro! Asistencia de Daniel Castro en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jean Meneses! Asistencia de Yerko Gonzalez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jean Meneses! El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Limache Deportes Limache 4-2-3-1 1 Matias

Borquez 23 Yerko

Gonzalez 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 4 Marcelo

Flores 34 Cesar

Pinares 27 Ramon

Martinez 8 Joaquin

Montecinos 16 Jean

Meneses 19 Daniel

Castro 9 Gonzalo

Sosa Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

17 Claudio Gonzalez



5 Axel Alfonzo



6 César Fuentes



11 Facundo Marin



15 Vicente Alvarez



20 Danilo Catalan



21 Flavio Moya



25 Misael Llanten



26 Marcos Arturia

Colo Colo Colo Colo 4-2-3-1 1 Fernando

de

Paul 21 Erick

Wiemberg 4 Joaquin

Sosa 13 Matías

Fernández 2 Jonathan

Villagra 6 Tomas

Alarcon 19 Maximiliano

Romero 7 Francisco

Marchant 5 Victor

Mendez 23 Arturo

Vidal 24 Leandro

Hernandez Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

17 Cristian Riquelme



22 Claudio Aquino



26 Diego Ulloa



28 Jeyson Rojas



25 Gabriel Maureira



30 Yastin Cuevas



36 Matias Moya



98 Vicente Martinez



99 Jerall Astudillo

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Limache y Colo Colo?

Tras su debut triunfal, Deportes Limache deberá viajar hasta Chillán la próxima fecha, puesto que visitará a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún el domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas.

Colo Colo, por su parte, se estrenará como local en el Campeonato Nacional el próximo sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas cuando reciba a Everton de Viña del Mar.