Colo Colo vivió una pesadilla en su estreno en el Campeonato Nacional 2026. Los albos cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y comenzaron con el pie izquierdo su participación en el torneo, lo que encendió rápidamente las alarmas en el Estadio Monumental.
El Cacique tuvo un bien inicio de partido e incluso estuvo cerca de abrir el marcador en la primera jugada del partido con un remate de larga distancia de Víctor Felipe Méndez que dio en el vertical izquierdo, pero los tomateros golpearon de contragolpe en los momentos precisos para derrumbar el planteamiento de Fernando Ortiz.
Dos goles de entrada de Jean Meneses y una tercera conquista de Daniel Castro antes de la media hora de partido fueron suficientes para desencajar al equipo popular que se mostró muy débil en defensa. Si bien los dirigidos por el ‘Tano’ buscaron descontar rápidamente, encontraron un gol cerca del final del partido, lo cual no les bastó.
⚽ Los goles de Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026
La apertura de la cuenta para Deportes Limache llegó a los 7 minutos, luego de una mala salida de Colo Colo, la cual fue aprovechada por Jean Meneses, a quien le quedó servida la pelota para sacar un zurdazo y superar al portero De Paul.
El segundo, en tanto, llegó tras una gran jugada colectiva, donde Pinares habilitó a Castro, quien llegó a línea de fondo y envió un centro rasante al segundo palo para la aparición de Meneses, quien solo tuvo que empujar el balón para aumentar las cifras en Valparaíso (14′).
El tercero llegó con suspenso, puesto que Meneses devolvió la gentileza y habilitó a Castro, quien aumentó las cifras. Sin embargo, el gol fue anulado inmediatamente luego que el asistente levantara la bandera. Pero luego de la revisión del VAR, el árbitro validó el tanto (27′).
Cuando el partido se encontraba en su recta final llegó el descuento del Cacique. Méndez envió un balón en profundidad para Aquino, quien apareció por el sector derecho del área, centró rasante buscando la aparición de Maximiliano Romero y el refuerzo del popular anotó el primero del equipo en el torneo (83′).
📊 Estadísticas de Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026
- Jean Meneses 7′
- Jean Meneses 14′
- Daniel Castro 29′
- Maximiliano Romero 84′
Borquez
Gonzalez
Aguirre
Parot
Flores
Pinares
Martinez
Montecinos
Meneses
Castro
Sosa
de
Paul
Wiemberg
Sosa
Fernández
Villagra
Alarcon
Romero
Marchant
Mendez
Vidal
Hernandez
🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Limache y Colo Colo?
Tras su debut triunfal, Deportes Limache deberá viajar hasta Chillán la próxima fecha, puesto que visitará a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún el domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas.
Colo Colo, por su parte, se estrenará como local en el Campeonato Nacional el próximo sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas cuando reciba a Everton de Viña del Mar.