Colo Colo vivió una pesadilla en su estreno en el Campeonato Nacional 2026. Los albos cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y comenzaron con el pie izquierdo su participación en el torneo, lo que encendió rápidamente las alarmas en el Estadio Monumental.

El Cacique tuvo un bien inicio de partido e incluso estuvo cerca de abrir el marcador en la primera jugada del partido con un remate de larga distancia de Víctor Felipe Méndez que dio en el vertical izquierdo, pero los tomateros golpearon de contragolpe en los momentos precisos para derrumbar el planteamiento de Fernando Ortiz.

Dos goles de entrada de Jean Meneses y una tercera conquista de Daniel Castro antes de la media hora de partido fueron suficientes para desencajar al equipo popular que se mostró muy débil en defensa. Si bien los dirigidos por el ‘Tano’ buscaron descontar rápidamente, encontraron un gol cerca del final del partido, lo cual no les bastó.

⚽ Los goles de Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

La apertura de la cuenta para Deportes Limache llegó a los 7 minutos, luego de una mala salida de Colo Colo, la cual fue aprovechada por Jean Meneses, a quien le quedó servida la pelota para sacar un zurdazo y superar al portero De Paul.

El segundo, en tanto, llegó tras una gran jugada colectiva, donde Pinares habilitó a Castro, quien llegó a línea de fondo y envió un centro rasante al segundo palo para la aparición de Meneses, quien solo tuvo que empujar el balón para aumentar las cifras en Valparaíso (14′).

El tercero llegó con suspenso, puesto que Meneses devolvió la gentileza y habilitó a Castro, quien aumentó las cifras. Sin embargo, el gol fue anulado inmediatamente luego que el asistente levantara la bandera. Pero luego de la revisión del VAR, el árbitro validó el tanto (27′).

Cuando el partido se encontraba en su recta final llegó el descuento del Cacique. Méndez envió un balón en profundidad para Aquino, quien apareció por el sector derecho del área, centró rasante buscando la aparición de Maximiliano Romero y el refuerzo del popular anotó el primero del equipo en el torneo (83′).

📊 Estadísticas de Limache vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1
Deportes Limache
31/01/2026 12:00
3
1
Descanso : 3 0
Finalizado
Colo Colo
  • Jean Meneses 7′
  • Jean Meneses 14′
  • Daniel Castro 29′
  • Maximiliano Romero 84′
84 ‘
Colo Colo
Gol regular : Maximiliano Romero
46 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Yastin Cuevas
46 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Francisco Marchant
46 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Claudio Aquino
46 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Leandro Hernandez
29 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Jean Meneses
29 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Daniel Castro
14 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Daniel Castro
14 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Jean Meneses
7 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Yerko Gonzalez
7 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Jean Meneses
[ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Maximiliano Romero!
Cambio: se retira Francisco Marchant y entra en su lugar Yastin Cuevas.
Cambio: se retira Leandro Hernandez y entra en su lugar Claudio Aquino.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Jean Meneses en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Castro!
Asistencia de Daniel Castro en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jean Meneses!
Asistencia de Yerko Gonzalez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jean Meneses!
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Limache
4-2-3-1
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Yerko Gonzalez 23
Yerko
Gonzalez
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Marcelo Flores 4
Marcelo
Flores
Cesar Pinares 34
Cesar
Pinares
Ramon Martinez 27
Ramon
Martinez
Joaquin Montecinos 8
Joaquin
Montecinos
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
Gonzalo Sosa 9
Gonzalo
Sosa
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 5
    Axel Alfonzo
  • 6
    César Fuentes
  • 11
    Facundo Marin
  • 15
    Vicente Alvarez
  • 20
    Danilo Catalan
  • 21
    Flavio Moya
  • 25
    Misael Llanten
  • 26
    Marcos Arturia
Colo Colo
4-2-3-1
Fernando de Paul 1
Fernando
de
Paul
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Joaquin Sosa 4
Joaquin
Sosa
Matías Fernández 13
Matías
Fernández
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Tomas Alarcon 6
Tomas
Alarcon
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
Francisco Marchant 7
Francisco
Marchant
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Leandro Hernandez 24
Leandro
Hernandez
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 17
    Cristian Riquelme
  • 22
    Claudio Aquino
  • 26
    Diego Ulloa
  • 28
    Jeyson Rojas
  • 25
    Gabriel Maureira
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 36
    Matias Moya
  • 98
    Vicente Martinez
  • 99
    Jerall Astudillo
Últimos enfrentamientos
DEP 3 – 1 COL 31/01/2026
COL 2 – 2 DEP 27/10/2025
DEP 1 – 0 COL 02/05/2025

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Limache y Colo Colo?

Tras su debut triunfal, Deportes Limache deberá viajar hasta Chillán la próxima fecha, puesto que visitará a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún el domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas.

Colo Colo, por su parte, se estrenará como local en el Campeonato Nacional el próximo sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas cuando reciba a Everton de Viña del Mar.