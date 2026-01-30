Jean Meneses fue una de las grandes sorpresas del mercado de pases del fútbol chileno para la temporada 2026. El atacante, que dejó el país en 2019 para arribar al fútbol mexicano, se convirtió en flamante refuerzo de Deportes Limache.

Previo a llegar al equipo tomatero, el exseleccionado nacional vistió la camiseta de Vasco da Gama, sin embargo, jugó apenas 552 minutos en 15 partidos y no participó en ningún gol del equipo.

En la previa del debut de su nuevo equipo en el Campeonato Nacional, Meneses contó algunos detalles de su paso por el ‘Gigante de Colina’ y las amenazas que recibió luego de llegar a Brasil.

😨 Las amenazas que recibió Jean Meneses en Vasco da Gama

En conversación con La Tercera, Meneses reveló algunos de los problemas que sufrió durante su estadía en Brasil. “A los dos meses de haber llegado a Río de Janeiro, me busca esta persona que me llevó y me dice: ‘Oye, ¿sabes qué?Ahora te toca pagar una comisión’. Yo le dije: ‘¿Comisión de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es?”, contó el delantero.

Luego de la insistencia del agente, Meneses dice haberle entregado un monto de dinero para que lo dejara tranquilo, pero luego de recibirlo, esta persona lo amenazó.

“‘Te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible’. Yo le dije que hiciera lo que quisiera, que cuando llegara el tiempo, hablaría”, señaló Meneses.

“Pasaron cosas y me di cuenta de que había gente involucrada de ambos clubes. Otros jugadores de Vasco me comentaron la misma situación, que los habían amenazado de que si no pagaban la comisión, no jugaban”, sentenció Meneses.

⚽ Los números de Jean Meneses en el extranjero

Durante su paso por el extranjero, Jean Meneses vistió las camisetas de León y Toluca en México y la de Vasco da Gama en Brasil, por lo que cuenta con una vasta experiencia. En su paso por el exterior, el atacante jugó un total de 256 partidos, anotó 37 goles y entregó 39 asistencias.

