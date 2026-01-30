Colo Colo ya asumió que el ciclo de Esteban Pavez llegó a su fin y el foco está puesto en resolver rápido un vacío sensible: el volante central. En ese escenario, la dirigencia de Blanco y Negro comenzó a trabajar rápidamente en el nombre para reemplazar al formado en casa.

La prioridad es clara: sumar un mediocampista con ritmo competitivo, experiencia y capacidad para asumir presión inmediata. El margen de error es mínimo y el calendario no espera.

⚽ Colo Colo y el plan para reemplazar a Esteban Pavez

En las últimas horas, la mesa directiva recibió una terna de nombres que cumplen, en distintos perfiles, con lo que busca el cuerpo técnico. Según información de ADN Deportes, son tres los volantes que están siendo evaluados y uno de ellos ya aparece un paso adelante.

El primero es Álvaro Madrid, capitán y pieza clave en Everton. Con regularidad sostenida en el torneo local y liderazgo probado, su nombre seduce por adaptación inmediata y conocimiento del medio. Además, su situación contractual permitiría una salida accesible en términos económicos, un punto que pesa en Macul.

La segunda alternativa mira hacia el extranjero. Ignacio Saavedra, formado en Universidad Católica y hoy en el Sochi de Rusia, aparece como una carta con recorrido internacional y palmarés. Su experiencia en equipos grandes y títulos lo respaldan, aunque su presente fuera de Chile abre interrogantes sobre tiempos y negociación.

La tercera opción es Pablo Ruíz, argentino nacionalizado chileno, actualmente en Real Salt Lake de la MLS. Es un volante con despliegue, pasado en el fútbol chileno y roce en ligas distintas, un factor que genera opiniones divididas al interior de la dirigencia.

🔍 El perfil que hoy toma ventaja en Macul

Con los números sobre la mesa, el análisis no se queda solo en lo futbolístico. Colo Colo necesita un jugador que asegure rendimiento, y en ese sentido Madrid corre con ventaja. Su conocimiento del torneo, liderazgo silencioso y costo abordable lo posicionan como la opción más concreta para asumir el desafío.

La decisión final aún no está tomada, pero en el Monumental saben que no pueden tomarse más tiempo para definir al reemplazante de Pavez. El inicio del torneo está a la vuelta de la esquina y Ortiz necesita asegurar su plantel.