El ciclo de Esteban Pavez en Colo Colo llegó a su fin. El volante de 35 rescindió su contrato con el club y ya está rumbo a Perú para incorporarse a Alianza Lima.

El formado en el Cacique se convirtió en el capitán del equipo en el centenario, sin embargo, su desempeño hizo que perdiera terreno en el primer equipo e incluso fue marginado por Fernando Ortiz.

Esta situación no la olvida el experimentado mediocampista, quien antes de emprender vuelo a tierras peruanas disparó contra el entrenador y también contra la institución por la forma en la que salió.

😨 Esteban Pavez no se guardó nada luego de salir de Colo Colo

Antes de tomar el vuelo que lo trasladó a Lima, Pavez habló con los medios de comunicación en el aeropuerto de Santiago, donde no se guardó nada. “Son sentimientos encontrados. Se me hace difícil hablar. A veces las cosas no salen como uno quiere. Mi idea era retirarme en Colo Colo, pero las cosas no siempre resultan. El año pasado no fue un buen momento ni para mí ni para el equipo. Siempre me hice cargo y di la cara”, lanzó de entrada.

“Hoy, en la despedida con mis compañeros, me sentí muy orgulloso por lo que hice como capitán y como persona. Esto es duro, he llorado mucho hoy día. Aun así, también es algo lindo salir al extranjero y jugar una copa internacional”, agregó.

😱 Pavez disparó contra Ortiz y el club ​

Al ser consultado sobre su partida, Pavez reconoció que “yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos. Yo todavía me siento importante, por algo me llamó Pablo Guede y también me contactaron otros clubes. La verdad es que yo quería estar en Colo Colo, pero hace un mes ya había tomado la decisión. Es raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado”.

“El partido con Audax Italiano fue bastante duro. Los dos referentes de Colo Colo estuvimos en la banca (él y Arturo Vidal), cuando creo que era un encuentro para que alguno de los dos estuviera en la cancha. Son mensajes y duele la forma, pero la verdad estoy agradecido de toda la gente”, agregó.

Por último, Pavez apuntó a la dirigencia por el actuar tras su salida. “Creo que mi despedida fue un poco fría. Siento que merecía, como mínimo, una camiseta, una foto, un recuerdo o algo. Y eso me duele. Los capitanes de Colo Colo ninguno se ha ido bien, esa ha sido la tónica”, sentenció.

