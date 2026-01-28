Colo Colo empieza a cerrar su mercado con movimientos concretos. El nuevo refuerzo extranjero del Cacique ya se encuentra en Santiago y dará el siguiente paso clave para transformarse en jugador albo: se someterá a los exámenes médicos de rigor.

El futbolista arribó acompañado de su familia y mantuvo un perfil bajo en su primer contacto con la prensa. Solo dejó breves frases en el Aeropuerto de Santiago, que rápidamente comenzó a circular entre hinchas y redes sociales.

"MUY CONTENTO, CHILE ME QUEDA BIEN"



Lautaro Pastrán, delantero argentino-chileno que se sumará en las próximas horas a Colo Colo, habló escuetamente tras arribar a Santiago: "Llego muy bien", declaró.



⚪⚫ El refuerzo de Colo Colo que ya pisa Santiago

Se trata de Lautaro Pastrán, extremo de 23 años que llega procedente de Liga Deportiva Universitaria de Quito y que vuelve al fútbol chileno con el desafío mayor de su carrera. Apenas pisó suelo nacional, el atacante dejó una declaración directa: “Feliz de volver a Chile, muy agradecido. Chile me queda bien”.

Consultado por su estado físico de cara a las evaluaciones médicas, Pastrán fue igual de claro. “Llego muy bien”, respondió. Por ahora, el foco está puesto en superar sin inconvenientes los chequeos que permitirán avanzar con la firma. Durante esta jornada, además, su incorporación deberá ser revisada y aprobada por el directorio de Blanco y Negro, paso administrativo necesario para que el fichaje quede completamente cerrado.

🔍 La carrera de Lautaro Pastrán en el fútbol

El argentino-chileno inició su formación en las divisiones inferiores de River Plate, y después pasó a formar parte del equipo sub 21 de Everton de Viña del Mar. Vistió la camiseta del club oro y cielo en el plantel adulto para después emigrar a Belgrano.

Volvió a Everton en 2024 y después nuevamente defendió a Belgrano para partir a LDU en Quito. Este 2026 vuelve a Chile para transformarse en el quinto refuerzo de los albos que ya sumaron a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, y con esta llegada apunta a completar un plantel más profundo y funcional, preparado para sostener exigencia durante la temporada.