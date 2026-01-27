Colo Colo vendió a Lucas Cepeda al Elche y se quedó con la tarea de reemplazar rápidamente a una de sus mejores jugadores.

Blanco y Negro venía trabajando en este punto hace muchísimo tiempo, mucho ayudó que le ofrecieran al jugador y desde Argentina llegará el próximo refuerzo. El Cacique cerró su quinto fichaje.

Colo Colo llegó a un acuerdo con Belgrano de Córdoba para sumar a Lautaro Pastrán, extremo argentino nacionalizado chileno de 23 años que llega a préstamo. Según informó el periodista Cristián Alvarado de ADN Radio, el directorio de Blanco y Negro aprobará su incorporación este miércoles 28 de enero.

El atacante regresa al fútbol chileno tras su paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde disputó 49 partidos en 2025 con dos goles y cuatro asistencias. Pastrán ya conoce el medio local: jugó dos etapas en Everton de Viña del Mar entre 2022 y 2024, donde anotó 9 goles en 49 partidos oficiales.

Lautaro Pastrán nuevo refuerzo de Colo-Colo. El delantero llega a préstamo con opción de compra. El miércoles debe ser aprobado por el directorio de ByN

⚽ ¿Quién es Lautaro Pastrán?

Nacido en Mendoza el 27 de junio de 2002, Pastrán es hijo de madre chilena y se nacionalizó en 2022. Formado en las divisiones inferiores de River Plate, llegó a Chile en 2021 para firmar por Everton.

En 2023 firmó con Belgrano hasta el 2026, pero no se consolidó del todo. En 2024 vuelve a Everton a préstamo y en 2025 fue a LDU bajo la misma fórmula.

​Su versatilidad es su principal virtud: puede jugar como extremo por ambas bandas o enganche. En la temporada 2023 logró su mejor registro goleador con 5 tantos en 17 partidos con los ruleteros.

📋 Este es el acuerdo de Colo Colo y Belgrano por Pastrán

Colo Colo lo contratará a préstamo por una temporada con opción de compra. Belgrano, dueño del 100% de su pase, extenderá su contrato hasta 2027 antes de cederlo al Monumental.

La operación es similar a la que llevó a Lautaro Pastrán a Liga Deportiva Universitaria, dónde ganó la Supercopa ecuatoriana y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

El mercado de Colo Colo no está cerrado con la llegada de Pastrán. El Cacique buscaría al menos dos fichajes más: un arquero para competir con Fernando de Paul y posiblemente otro volante. El nombre de Tomás Ahumada sigue siendo el favorito para el arco

📊 Los números de Lautaro Pastrán en 2025

Con Liga de Quito jugó 49 partidos entre todas las competencias: