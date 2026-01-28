La salida de Esteban Pavez ya es un hecho en Colo Colo. A falta de la formalidad dirigencial, el volante cerró su ciclo en el Monumental y se prepara para continuar su carrera fuera del fútbol chileno. Un movimiento que se venía conversando en los pasillos de Macul y que terminó por resolverse en este mercado.

El jugador formado en Macul, capitán durante gran parte del proceso reciente, referente del camarín y pieza habitual en el mediocampo, saldrá del Monumental tras una temporada marcada por los fracasos deportivos del equipo, pero también por una relación tensa con los hinchas.

⚪ Esteban Pavez se va de Colo Colo: el mensaje de Arturo Vidal

Arturo Vidal fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. A través de sus redes sociales, el King escribió: “Qué difícil es despedirte, hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo. Eres una persona increíble”.

El mensaje continuó con palabras que apuntaron directamente al rol que cumplió Pavez dentro del equipo. “Lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto”, agregó Vidal, evidenciando que la salida golpeó fuerte en lo humano.

El cierre fue una mezcla de apoyo y buenos deseos. “Pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”, publicó el mediocampista albo, marcando el tono de despedida.

🔴 El adiós de Pavez que muchos esperaban

La temporada 2025 no fue la más fácil para Esteban Pavez. Malas actuaciones y declaraciones que le terminaron pasando la cuenta, lo enemistaron con parte de la hinchada que hace rato pedía su salida.

Pavez había decidido quedarse en Colo Colo, pese al interés de varios equipos de Chile. Sin embargo, la oferta de Alianza Lima por el volante cambió todo el panorama y pese a que no aún no se oficializa su salida, el gesto de Vidal adelantó que el “Huesi” seguirá su carrera en el fútbol peruano de la mano de Pablo Guede.