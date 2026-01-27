A días de su debut en el Campeonato Nacional, Colo Colo se encuentra atento al mercado de pases. Los albos acordaron el arribo de Lautaro Pastrán y siguen esperando para sumar nuevos nombres para reforzar su plantel.

Sin embargo, mientras unos llegan, otros podrían dejar el Estadio Monumental. Esto porque el futuro de uno de los referentes del equipo dio un giro inesperado y podría dejar el club para partir al extranjero.

😨 Referente de Colo Colo podría ir a Perú

Se trata de Esteban Pavez, capitán del Cacique, quien tendría conversaciones avanzadas para emigrar al fútbol peruano. Pese a que todo indicaba que se quedaría a luchar un puesto en el equipo, un sorpresivo vuelco cambiaría el panorama.

De acuerdo a la información del periodista peruano Gerson Cuba, el volante de 35 años tiene un acuerdo de palabra con Alianza Lima y se espera que arribe en las próximas horas a Perú. “Esteban Pavez se aproxima a Alianza Lima. Acuerdo de palabra y llegaría entre hoy y mañana. Guede ya lo dirigió en Colo Colo”, consignó el comunicador a través de su cuenta de X..

Por su parte, Radio ADN detalló que la propuesta es real y será analizada este miércoles por el directorio de Blanco y Negro, aunque el citado medio precisó que la intención de ambas partes es concretar el traspaso.

Esteban Pavez se aproxima a Alianza Lima. Acuerdo de palabra y llegaría entre hoy y mañana. Guede ya lo dirigió en Colo Colo. pic.twitter.com/YXSdU2P4Xm — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) January 27, 2026

⚽ Los números de Esteban Pavez en Colo Colo

Esteban Pavez ha defendido la camiseta de Colo Colo en tres períodos. El experimentado mediocampista volvió por última vez hace tres años, pero con la llegada de Fernando Ortiz a la banca perdió terreno y fue relegado a la banca e incluso salió de las convocatorias pese a ser el capitán del equipo.

En sus tres ciclos en el Estadio Monumental, Pavez acumula un total de 345 partidos, 16 goles anotado y 18 asistencias entregadas. Además, con el equipo popular ha conquistado nueve títulos: cinco de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopa.

