El traspaso de Lucas Cepeda al Elche ya se instaló como el movimiento más comentado del mercado chileno 2026. No solo por el salto deportivo del ex Colo Colo al fútbol español, sino por los múltiples guiños que han ido apareciendo en sus primeras horas en Alicante.

Entre presentaciones oficiales, registros internos del club y primeras charlas con el cuerpo técnico, surgió una escena que no pasó inadvertida para los hinchas del Cacique: el entrenador del Elche apareció con una camiseta del Popular en sus manos. Un detalle que abrió la pregunta inevitable y terminó revelando un vínculo directo con Arturo Vidal.

❓ ¿Cómo llegó una camiseta de Colo Colo a manos de Eder Sarabia?

La historia quedó al descubierto gracias a un registro audiovisual difundido por el propio club español. En una conversación distendida entre Cepeda y el entrenador Eder Sarabia, el DT explicó que el gesto no fue casual.

Sarabia contó que había conversado previamente con Arturo Vidal y que, como último favor, le pidió la camiseta blanca del Cacique. El encargado de llevar la prenda hasta España fue el propio Cepeda, sellando una escena cargada de simbolismo y complicidad futbolera. La imagen recorrió rápido las redes.

🧠 El rol clave de Arturo Vidal en la llegada de Lucas Cepeda al Elche

La influencia de Vidal en el fichaje fue mucho más profunda que un simple consejo. El propio Cepeda lo reconoció abiertamente en su presentación, dejando en evidencia que el “King” fue determinante para despejar dudas sobre el proyecto deportivo. “Arturo me explicó cómo trabajaba el profe. Eso me convenció”, comentó el delantero chileno.

Vidal conoce de primera mano a Sarabia por su paso por el Barcelona junto a Quique Setién. Desde esa experiencia, no solo validó el método del DT, sino que también destacó la mentalidad y el nivel de exigencia, factores que terminaron inclinando la decisión del ex Colo Colo.

👕 “Un Cacique más”: el gesto que selló la conexión

El momento más comentado llegó cuando Cepeda, aún nervioso en su primera charla con el DT, lanzó una frase que distendió todo:

“¿Cómo está profe? Todo bien… Arturo me escribió, le mandó hasta una polera, je”. Sarabia respondió con una confesión que terminó de cerrar el círculo. Más allá de observar su juego, el técnico consultó directamente a Vidal por la mentalidad del jugador: “Le pregunté por tu mentalidad. Le dije que con tener la mitad del hambre que tenías tú, ya nos servía”.

La camiseta de Colo Colo dejó de ser un recuerdo y pasó a convertirse en un símbolo de confianza, un puente directo entre el camarín albo y el nuevo desafío europeo de Cepeda.

⏱️ ¿Cuándo debuta Lucas Cepeda en el Elche?

El calendario no da respiro. El Elche enfrentará este sábado 31 de enero al FC Barcelona, en un partido programado para las 17:00 horas de Chile, escenario que aparece como una posibilidad real para el estreno del chileno.

Desde el cuerpo técnico valoran su rápida adaptación, su actitud en los entrenamientos y las referencias entregadas por Vidal. Sin confirmación oficial, el mensaje de Sarabia fue claro desde el primer día: “Se viene el Barça, pa’ empezar fuerte”.

Un debut soñado que mantiene atentos tanto al fútbol chileno como al español.

Eder Sarabia ya conoce a Lucas Cepeda 😎💚



Las primeras horas del chileno como franjiverde, disponibles en YouTube 📽️ — Elche Club de Fútbol (@elchecf) January 26, 2026

📰 En resumen

Lucas Cepeda ya vive sus primeros días como jugador del Elche

Una camiseta de Colo Colo llegó a manos del DT Eder Sarabia

Arturo Vidal fue clave en el fichaje y en la validación del jugador

Sarabia destacó la mentalidad y profesionalismo del ex Cacique

El debut ante Barcelona aparece como una posibilidad concreta

