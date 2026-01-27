Una maniobra de mercado al otro lado de la cordillera encendió las alertas en Colo Colo. Un movimiento inesperado en Vélez Sarsfield fue interpretado en Macul como una señal clave, justo cuando el mercado entra en su recta decisiva.

Tras semanas de negociaciones complejas y con la necesidad de reforzar la zona creativa para la temporada 2026, en el “Cacique” sienten que el escenario comenzó a ordenarse. Desde Argentina llegó la ayuda que faltaba y el gran anhelo del cuerpo técnico volvió a tomar fuerza, aunque aún restan capítulos por escribirse.

¿Qué jugador fichó Vélez y por qué acerca a Diego Valdés a Colo Colo?

La llave que reordenó completamente la operación tiene nombre y apellido: Imanol Machuca. Según informó TyC Sports, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de los futbolistas argentinos que representaron a Malasia, permitiendo que Machuca vuelva a quedar habilitado para competir oficialmente.

En ese contexto, el propio medio trasandino confirmó que el volante “tiene todo acordado para regresar a Argentina y reincorporarse a Vélez Sarsfield”, tras un período en el que estuvo impedido de jugar producto de ese conflicto administrativo. La operación se cerró en un préstamo por un año desde Fortaleza, con una opción de compra obligatoria sujeta a objetivos, cuyos detalles no trascendieron.

Machuca ocupa exactamente la misma zona del campo que Diego Valdés, por lo que su arribo fue interpretado en Blanco y Negro como la señal definitiva: el Fortín ya tiene cubierto el puesto y, en consecuencia, no pondrá mayores trabas para liberar al mediocampista chileno.

⚽ Cómo quedaría Colo Colo y qué más busca en el mercado

Con la salida de Lucas Cepeda y el principio de acuerdo para sumar a Lautaro Pastrán, Colo Colo comienza a cerrar su plantel para la temporada 2026, reforzando su ofensiva con variantes jóvenes y de proyección. Paralelamente, mantiene como prioridad la incorporación de Diego Valdés para potenciar el mediocampo.

Además de Valdés, el club no descarta otras opciones ofensivas, como Víctor Dávila, aunque su alta ficha y sueldo complican las negociaciones con el América de México, y Colo Colo sigue también en la búsqueda de un arquero que compita el puesto ante Fernando de Paul, con nombres que ya circulan en el radar de Blanco y Negro.

Con el mercado entrando en su recta final, en Macul saben que cada movimiento puede ser decisivo para transformar una buena ventana de pases en un golpe de jerarquía.