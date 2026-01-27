El mercado de fichajes sigue activo en el Estadio Monumental y, aunque gran parte de la atención se la han llevado los movimientos ofensivos, en Colo Colo hay un diagnóstico claro: el arco necesita competencia real. La dirigencia entiende que una temporada exigente no se sostiene solo con proyección juvenil.

Hoy, el puesto lo lidera Fernando de Paul, acompañado por arqueros jóvenes con futuro, pero con escaso rodaje en Primera División. En ese contexto, Blanco y Negro decidió moverse y desde el extranjero apareció una alternativa que empezó a ganar terreno en silencio.

🚨 ¿Por qué Colo Colo quiere sumar un arquero para la temporada 2026?

La planificación alba para este año contempla un arquero que no llegue solo a completar el plantel, sino a disputar el puesto. Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva son proyectos a largo plazo, pero en Macul consideran que el presente exige respaldo inmediato.

El análisis interno fue directo: sin competencia real, el rendimiento del puesto corre riesgo. Por eso, el club activó sondeos con un perfil definido: experiencia, continuidad reciente y disposición a asumir presión en un club grande.

🧤 ¿Quién es Miguel Vargas, el arquero que Colo Colo sondeó en Perú?

En ese escenario apareció el nombre de Miguel Vargas, actual arquero de Universitario. La información fue revelada por el periodista Rodrigo López, de D Sports, y rápidamente se instaló en el radar albo.

“Colo Colo preguntó condiciones por Miguel Vargas, portero chileno-peruano que juega en Universitario”. El interés ya no es solo exploratorio. En el Monumental reconocen que el nombre cumple con los criterios que se buscan para reforzar una posición sensible.

📑 ¿Cómo podría llegar Miguel Vargas a Colo Colo? La fórmula que evalúa Blanco y Negro

La operación no apunta a una compra definitiva. Según el reporte, la fórmula que se trabaja es clara y prudente: “De momento es el apuntado número uno de los albos para esa posición. La modalidad sería préstamo con cargo por un año”.

Una vía que permitiría evaluar su rendimiento sin comprometer el presupuesto, considerando que Colo Colo aún maneja otros frentes abiertos en el armado del plantel 2026.

⚔️ ¿Habrá competencia real en el arco? El escenario que se abre para Fernando de Paul

Si la operación avanza, Vargas llegaría a disputar directamente el puesto con Fernando de Paul, elevando una competencia que hoy es vista como insuficiente dentro del club.

Esa presión interna es precisamente lo que busca el cuerpo técnico: decisiones por mérito, rendimiento sostenido y alternativas reales ante cualquier contingencia. En Macul saben que el arco no admite improvisaciones.

Más allá del nombre propio, el mensaje es potente. Colo Colo reconoce una zona a mejorar y se mueve con anticipación para corregirla. La búsqueda de un arquero con experiencia internacional refleja una lectura autocrítica y una apuesta por elevar estándares.

Por ahora no hay anuncio oficial, pero el nombre ya circula con fuerza en los pasillos del Monumental. Y cuando eso ocurre, suele ser porque algo se está cocinando.

