En el mercado de fichajes no todo se mueve con anuncios rimbombantes. A veces, basta una llamada para que un nombre vuelva a instalarse con fuerza. Eso es lo que ocurrió en las últimas horas en Colo Colo, donde desde Blanco y Negro retomaron contacto con un futbolista formado en casa y que hoy milita en el extranjero.

La salida de Vicente Pizarro dejó un vacío sensible en el mediocampo y obligó a replantear escenarios. En ese contexto, desde Argentina comenzó a configurarse un panorama que despertó interés inmediato en Macul y que podría cambiar el destino de un jugador que alguna vez salió sin consolidarse en el primer equipo.

🔍 ¿Qué jugador volvió a aparecer en el radar de Colo Colo en este mercado?

Según información revelada por Dale Albo, Colo Colo se comunicó directamente con Williams Alarcón, volante formado en el club y actualmente perteneciente a Boca Juniors, para conocer su situación deportiva y contractual de cara a la temporada 2026.

El contacto no significó una negociación formal ni una oferta concreta, pero sí permitió reactivar un nombre que había quedado fuera del radar tras su salida del Monumental. En Macul buscaban entender su presente y evaluar escenarios posibles si el contexto lo permite.

⚽ ¿Por qué la situación de Williams Alarcón en Boca Juniors cambió este año?

Durante la temporada 2025, Williams Alarcón disputó 26 partidos oficiales con Boca Juniors, sumando minutos tanto en torneos locales como internacionales. Sin embargo, el inicio del 2026 encendió señales de alerta: el volante no sumó minutos en el debut del Torneo de Apertura ante Deportivo Riestra y quedó relegado a la banca.

A eso se suma un factor clave que en Colo Colo siguen con atención: la llegada de Santiago Ascacíbar al mediocampo xeneize, refuerzo que incrementa la competencia interna y reduce los espacios en la rotación. Ese nuevo escenario es el que vuelve a abrir una puerta inesperada.

🧠 ¿Qué tipo de mediocampista necesita Colo Colo tras la salida de Vicente Pizarro?

En el Monumental la lectura es clara. Tras la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central, el cuerpo técnico necesita un mediocampista con despliegue, capacidad de recuperación y polifuncionalidad táctica.

Williams Alarcón encaja en ese perfil. Puede jugar como volante central, adelantarse algunos metros o desplazarse hacia las bandas. En Colo Colo conocen su formación, su lectura de juego y valoran la experiencia que ha sumado fuera de Chile, especialmente en un entorno de alta exigencia como Boca.

💰 ¿Es posible que Williams Alarcón vuelva a Colo Colo en 2026?

El retorno no es sencillo. Williams Alarcón tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta diciembre de 2028 y un valor de mercado cercano a los 4 millones de dólares, según Transfermarkt.

Por lo mismo, en Blanco y Negro asumen que una compra definitiva es poco viable. La alternativa que aparece como más realista es un préstamo, fórmula que permitiría reforzar el plantel sin comprometer el presupuesto, algo clave considerando otras prioridades del mercado albo.

📰 En resumen

Colo Colo retomó contacto con Williams Alarcón

El volante pertenece a Boca Juniors y perdió protagonismo en el inicio de 2026

La llegada de Ascacíbar reduce su espacio en el mediocampo xeneize

En Macul lo evalúan tras la salida de Vicente Pizarro

El préstamo aparece como la vía más viable

