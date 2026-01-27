Colo Colo sigue sin resolver un punto sensible de su armado para la temporada 2026. En la antesala de una reunión clave de Blanco y Negro, una de las alternativas que estaba siendo evaluada para reforzar la portería quedó definitivamente descartada, obligando a la dirigencia a volver a revisar el mercado.

El arco es una de las posiciones que más debate genera en Macul. Fernando De Paul aparece hoy como titular, pero internamente existe consenso en que la competencia es limitada. En ese contexto surgió el nombre de Miguel “Manotas” Vargas, arquero de Universitario de Lima, por quien el club realizó gestiones formales en los últimos días.

🧤 Portazo a Colo Colo desde Universitario

Desde Perú la señal fue clara. Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario, explicó que el club no contempla la salida del arquero, asegurando que “Miguel tiene contrato vigente con Universitario”, postura que cerró de inmediato cualquier posibilidad de avanzar en una negociación.

La negativa se sostuvo incluso tras la propuesta enviada desde Macul. En Lima remarcaron que “no hay ninguna posibilidad de que salga en este mercado”, dejando sin margen a Blanco y Negro para insistir.

Colo Colo preguntó condiciones por Miguel Vargas, portero chileno-peruano que juega en @Universitario. De momento es el apuntado número uno de los albos para esa posición. La modalidad sería préstamo con cargo por un año. @DSportsCL pic.twitter.com/rr0x3jyhwV — lopezrodrigo (@lopezrodrigo3) January 27, 2026

🔍 El escenario que enfrenta Blanco y Negro

Con Vargas descartado, Colo Colo vuelve a estrechar su margen de maniobra. El directorio deberá definir si acelera por alguna alternativa del medio local o si decide afrontar la temporada con las opciones actuales. Hoy, además de De Paul, el plantel cuenta con Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira como cartas juveniles.

El portazo desde Universitario obliga a tomar decisiones rápidas y en Macul saben que deben resolver rápido, pues el calendario aprieta.