El 23 de octubre de 2022, mientras Colo Colo celebraba un nuevo título del fútbol chileno, Valparaíso vivía una tragedia que cambiaría para siempre la vida de varias familias. Lo que debía ser una jornada de fiesta terminó transformándose en una cacería brutal, sin provocación previa y con consecuencias irreparables.

Hoy, a más de tres años de ese crimen, la historia vuelve a remecer al país. No solo por el reciente fallo que condenó a los responsables a presidio perpetuo, sino también porque los familiares de las víctimas volvieron a hablar públicamente, reabriendo heridas que nunca cerraron y poniendo nuevamente el foco en la violencia barrabrava ligada al fútbol chileno.

🚨 Qué pasó en Valparaíso la noche del crimen de hinchas de Colo Colo

La investigación estableció que un grupo vinculado a la barra brava de Santiago Wanderers, conocido como Los Panza, atacó deliberadamente a hinchas de Colo Colo que celebraban el título albo en el sector del Parque Italia.

No hubo enfrentamientos ni provocaciones. El único “motivo” fue portar camisetas, banderas y símbolos de un club rival. En menos de tres horas, el grupo dejó dos personas muertas y otra con lesiones graves.

🩸 Carlos Bernal: el primer ataque que desató la tragedia

Carlos Bernal fue la primera víctima fatal. Según la reconstrucción judicial, fue abordado por la espalda, derribado violentamente y apuñalado en reiteradas ocasiones mientras se encontraba indefenso. Su madre entregó uno de los testimonios más duros del proceso, en declaraciones a Chilevisión Noticias:

“Mi hijo salió caminando y volvió en un cajón. Él murió como un animal, así me lo mataron, como un animal”. El impacto de sus palabras recorrió el país y se transformó en un símbolo del dolor que dejó la violencia irracional asociada al fútbol.

🕯️ Esteban Duarte: la segunda víctima de una noche sin retorno

Cerca de una hora después, el mismo grupo atacó a Esteban Duarte, quien celebraba con una bandera de Colo Colo. Fue rodeado y apuñalado ocho veces. A pesar de intentar huir, Esteban se desplomó a solo metros de un paradero. Murió minutos después en el Hospital Carlos Van Buren.

Su madre resumió el impacto del crimen con una frase que estremeció al tribunal: “Esto nos destruyó como familia”.

⚖️ Por qué este fallo marca un hito en la violencia ligada al fútbol

La fiscal del caso, Greta Fuchslocher, explicó que la sentencia dictada en Valparaíso representa un precedente histórico: “Marca un antes y un después porque es la primera condena a nivel nacional por violencia en los estadios”.

Y agregó un punto clave: “Nunca habíamos tenido un motivo tan espurio para asesinar por el solo hecho de pertenecer a otro equipo de fútbol”.

La investigación también reveló que uno de los atacantes tenía formación militar, lo que llamó la atención por la forma y profundidad de las heridas provocadas.

🔒 Cadena perpetua: la condena que remece al fútbol chileno

El 23 de diciembre de 2025, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, Jean Pierre Campaña Alcaíno y Guillermo Andrés Astudillo Donoso a presidio perpetuo calificado.

La pena implica al menos 40 años de cárcel efectiva, sin posibilidad de beneficios antes de ese plazo. Es la sanción más dura que contempla el ordenamiento jurídico chileno.

🧠 El daño que no se borra: las secuelas en las familias de las víctimas

Más allá del fallo, el expediente judicial detalla consecuencias devastadoras. Familias quebradas, trastornos psicológicos severos y una hija pequeña diagnosticada con mutismo selectivo tras perder a su padre.

Uno de los testimonios más gráficos comparó el ataque con una imagen brutal: “Fue como tres perros matando a un gato”. Una frase que resume la indefensión absoluta de las víctimas.

📰 En resumen