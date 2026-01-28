Lucas Cepeda todavía no debuta en España, pero ya empezó a generar ruido. En el Elche no necesitaron verlo jugar para entender el peso que trae desde Colo Colo y lo dejaron claro con un gesto simple, pero bien leído.

El club español publicó un video del delantero chileno entrenando bajo la lluvia y lo acompañó con un mensaje que llamó la atención de inmediato. En el posteo, el Elche se refirió a Cepeda como “Sexpeda”, el mismo apodo que los hinchas albos popularizaron durante su paso por el Monumental.

⚽ El gesto de Elche con Lucas Cepeda que activó a los hinchas de Colo Colo en redes

El uso del apodo no pasó colado. Al contrario, fue celebrado por los fanáticos del Cacique, que llenaron la publicación con comentarios destacando que el sobrenombre “llegó a Europa” y que el Elche “lo entendió todo”.

La reacción fue transversal. Los hinchas valoraron que el club español usara un apodo nacido en Macul y lo trasladara a su llegada al fútbol europeo. Para muchos, el gesto marcó un primer punto a favor en la relación entre Cepeda y su nuevo equipo.

🌍 Un detalle corto que suma en su arranque en España

Más allá del impacto en redes, el guiño ayuda a que Cepeda se sienta identificado desde el primer día. Si bien, Cepeda aún tiene que hablar en la cancha, el arranque ya dejó una señal clara. En el Elche no llegó un jugador más: llegó “Sexpeda”.

❓ ¿Cuándo podrá debutar Cepeda en el Elche?

Este sábado 31 de enero, el Elche recibirá al Barcelona a las 17:00 horas de Chile por la jornada 22 de LaLiga. El encuentro que se jugará en el Estadio Manuel Martínez Valero, puede ser la oportunidad para el ansiado debut de Lucas Cepeda en el fútbol español.