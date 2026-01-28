Colo Colo y Deportes Limache se alinearon en la antesala del debut del Campeonato Nacional 2026, pero no por razones futbolísticas. La controversia se instaló fuera de la cancha, luego de que las autoridades regionales autorizaran un aforo reducido y sin público visitante para el estreno en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El club limachino solicitó un marco mayor de asistentes, incluyendo hinchas albos, con la intención de dar una señal distinta en el arranque del campeonato. La respuesta fue una autorización limitada a ocho mil personas y solo para público local, decisión que generó molestia inmediata en la dirigencia tomatera.

Frente a ese escenario, Colo Colo optó por no mantenerse al margen y tomó una postura pública que tensionó el debate.

⚪⚫ Colo Colo toma postura y respalda a Limache

A través de un comunicado oficial, el Club Social y Deportivo Colo Colo respaldó abiertamente la disposición del equipo local para recibir público visitante y marcó distancia con la resolución administrativa. En el texto, el club albo señaló: “Agradecemos la disposición de Deportes Limache, que ha manifestado su apertura a la posibilidad de recibir a nuestras socias, socios e hinchas”.

En la misma publicación, la institución alba reforzó el concepto de convivencia y colaboración institucional: “Compartimos la convicción de que el fútbol debe vivirse como una verdadera fiesta deportiva, en un ambiente familiar, de respeto y sana convivencia”. Además, dejó explícita su voluntad operativa al afirmar que se pone “a disposición con el objetivo de colaborar en los procesos de control correspondientes”.

🍅 Limache presiona y apunta al mensaje que se entrega

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, profundizó la presión con un mensaje directo difundido en redes sociales. En un video dirigido a las autoridades de Valparaíso, sostuvo que “quiero hacer este video para que llegue a las autoridades del Gobierno Regional para que puedan meditar la decisión tomada con respecto a jugar solo con público local”.

Villegas apuntó al impacto simbólico de la medida: “Es el primer partido de la liga, entonces estamos dando una señal muy fuerte y que la delincuencia nos está ganando”. Luego añadió que el club está dispuesto a aplicar “todas las medidas necesarias y las que ustedes estimen pertinentes”.

El cierre del mensaje fue directo y sin rodeos: “Que la familia vuelva al estadio, el partido se juega dentro de la cancha y no fuera”.

❓ ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs Colo Colo?

El equipo limachino recibirá a Colo Colo el sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.