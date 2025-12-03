La jornada comenzó movida en el Monumental. Antes del mediodía ya circulaban versiones que apuntaban a problemas económicos dentro de Blanco y Negro, acusando al CSD Colo Colo de haber impulsado una supuesta operación de financiamiento externo para cubrir gastos del Centenario.

Entre especulaciones, filtraciones en el diario El Mercurio y opiniones cruzadas, la palabra “factoring” volvió a instalarse en el debate dirigencial, alimentando la idea de una crisis profunda que inquietó a los hinchas y tensionó aún más la interna.

💥 La polémica financiera que divide al directorio

En medio del revuelo, fue uno de los directores representante del CSD, Eduardo Ugarte, quien salió al paso de las acusaciones. En conversación con DaleAlbo AM, el dirigente fue categórico al desmentir la información publicada. “Tengo que aclarar que eso que se afirma ahí no es efectivo”, señaló de entrada, marcando distancia con la versión que aseguraba que él y otros dirigentes habían gestionado un préstamo para cubrir gastos del Centenario.

“Nunca hemos discutido, ni menos aún —eso sí que ya es demasiada invención— un préstamo para financiar gastos del Centenario”, afirmó. También cuestionó la forma en que se intentó instalar su supuesta participación en conversaciones privadas: “Esa conversación en la que se nos pone a mí y a Edison Marchant no es efectiva. No sé cómo se construyó, ni cómo llegaron a apuntar esas frases, pero te reitero: eso no es así”.

📉 ¿Problema real o una lectura exagerada del momento?

Ugarte fue más allá y criticó la filtración de contenidos que, por norma, son reservados dentro de una sociedad anónima abierta. “Las cosas que se discuten en el directorio son reservadas. Tenemos deberes de confidencialidad, especialmente respecto de la situación financiera de la compañía”, explicó durante la entrevista con el citado medio.

Además, reconoció que el 2024 ha sido un año complejo para Blanco y Negro: la eliminación temprana en torneos internacionales, las sanciones por el duelo ante Fortaleza y los partidos sin público golpearon la caja del club. “Este año ha sido especialmente complicado. Eso es vox populi”, comentó el abogado.

Pese a eso, descartó cualquier escenario cercano a una quiebra o colapso financiero, señalando que la concesionaria opera desde hace tiempo mediante mecanismos alternativos, ya que la banca tradicional no le entrega crédito. “Los bancos no le prestan plata a Blanco y Negro. Por lo tanto, tiene otro tipo de financiamiento y eso es más o menos usual”, sostuvo.