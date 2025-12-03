En Colo Colo anunciaban con bastante orgullo este último martes un nuevo sistema de seguridad con tecnología biométrica para el 2026, una inversión que seguramente no le salió barata a Blanco y Negro para modernizar el control y los accesos para sus partidos en el Estadio Monumental, gasto que de igual forma puede jugarle en contra al club con miras al futuro.

Sabido es que las arcas de Colo Colo este 2025 más que ir al alza se estancaron e incluso salieron hacia atrás debido a distintos factores, por un lado armar un plantel millonario y en el transcurso del año los castigos que obligaron a jugar sin público además de los fracasos a nivel deportivo. A todo esto, recientemente se destapó un problemón que hace recordar los fantasmas del pasado en Pedrero.

En Colo Colo se preocupan con una situación grave fuera de las canchas/ © Photosport

😵 En los pasillos del Monumental se vuelve a temer por una quiebra en Colo Colo

Una de las etapas más oscuras que vivió el Cacique como institución ocurrió en enero de 2002, cuando el club fue declarado oficialmente en quiebra tras una serie de malas gestiones administrativas a nivel dirigencial, un suceso que vuelve a asomar hoy por hoy y que enciende la preocupación en los pasillos del Estadio Monumental.

Esto, luego de que El Mercurio diera a conocer en las últimas horas una millonaria deuda que mantiene Blanco y Negro con un factoring. “Colo Colo tiene una onerosa deuda con un factoring y proyecta un déficit de US$ 3 millones en 2025″, apunta el citado medio.

Así mismo, citan a una fuente directa desde la concesionaria que detalla que: “Necesito actualizar los cálculos. No me extrañaría que tengamos un déficit de caja de alrededor de US$ 3 millones y creciendo. Los ingresos no han alcanzado para pagar los gastos y se ha ido acumulando una deuda de ese nivel”.

Hace algunos días atrás desde el bloque de Alfredo Stöhwing habían dado a entender que podía ocurrir un nuevo episodio que provocara la quiebra del club ante esta abismal deuda que deberá resolver la presidencia que encabeza Aníbal Mosa, todo si no quieren sufrir tanto a nivel deportivo como directivo de cara al próximo año.