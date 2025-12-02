El Estadio Monumental se alista para un giro que no tiene precedentes recientes. Mientras Colo Colo pelea por cerrar una temporada irregular, por otro lado la dirigencia trabaja en una modernización que apunta a transformar la forma en que los hinchas ingresan al recinto a partir del próximo año.

Lejos de ser un ajuste menor, el proyecto contempla una renovación estructural que busca ordenar el acceso, robustecer la seguridad y terminar con conductas que históricamente complicaron la operación del estadio. Se trata de la primera intervención profunda al sistema de ingreso desde que se implementó el pase electrónico.

🔍 ¿Qué tecnología instalará Colo Colo en 2026?

El corazón de la reforma será la incorporación de sistemas biométricos de última generación, capaces de reconocer rostros y validar identidades sin contacto. Este mecanismo reemplazará por completo la revisión tradicional, permitiendo que cada hincha sea verificado en segundos antes de cruzar a su sector.

La clave está en la masificación del sistema: se desplegarán dispositivos en todas las tribunas, desde las más concurridas hasta los accesos históricos de Arica y Magallanes. El objetivo es reducir al mínimo la opción de ingreso de personas con datos falsos o que intenten reutilizar entradas. Para el club, se trata de un paso obligado hacia estándares que ya se aplican en estadios de Sudamérica y Europa.

Blanco y Negro quiere terminar con los problemas de seguridad en el estadio / ©Andres Pina/Photosport.

🧱 Nuevos refuerzos para un Monumental más seguro

Pero la modernización no se queda solo en la tecnología. El recinto también sufrirá cambios físicos: se instalarán estructuras anti-ascenso especialmente diseñadas para impedir que los asistentes trepen hacia zonas superiores o techumbres, una conducta que en los últimos torneos generó más de un susto y obligó a suspender actividades.

Además, la dirigencia también confirmó que el 2026 contará con un sistema más ordenado de información sobre los derechos de admisión que pesan sobre los hinchas.