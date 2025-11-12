Han pasado varios meses desde su anuncio, pero al parecer Colo Colo sigue ajustando los planos de su anhelada remodelación del Estadio Monumental, el gran proyecto con que la dirigencia de Blanco y Negro busca celebrar el centenario del club. Pero en medio de las expectativas, una noticia sacudió al pueblo albo: el nuevo diseño no será tan grande como se prometió.

La nueva maqueta filtrada muestra un estadio con menos capacidad que la presentada meses atrás. Una decisión que, según trascendió, busca equilibrar costos, modernizar la infraestructura y asegurar la viabilidad económica del proyecto.

🏟️ Estadio Monumental: el nuevo diseño que divide a los hinchas

De acuerdo con información de Radio Cooperativa, y el periodista Rodrigo Gómez, el nuevo modelo del Monumental contempla una capacidad cercana a las 51 mil personas, es decir, casi nueve mil menos que el plan original, que apuntaba a los 60 mil asientos.

El ajuste no pasó inadvertido entre los colocolinos. En redes sociales, muchos hinchas manifestaron su descontento, recordando que el proyecto se presentó “a lo grande” como parte de los festejos del centenario. Para varios, reducir el aforo equivale a recortar el sueño de tener uno de los estadios más imponentes del continente.

Hay una nueva maqueta para el Estadio Monumental!! Colo Colo maneja ahora un modelo para 51 mil espectadores. La anterior era para 60 mil personas. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) November 12, 2025

💰 Blanco y Negro busca eficiencia antes que grandeza

Dentro de la concesionaria explican que la decisión tiene un trasfondo práctico. El nuevo diseño privilegiaría espacios más amplios, mejores accesos, zonas comerciales y una mejora sustancial en la experiencia del hincha. En otras palabras: menos butacas, pero más comodidad y servicios modernos.

Pese a que la dirigencia aún no presenta oficialmente la nueva maqueta, se espera que Aníbal Mosa encabece la exposición del rediseño durante las próximas semanas.