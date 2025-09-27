Colo Colo volvió a los abrazos. Luego del traspié sufrido en la Supercopa, los albos se reencontraron con el triunfo en el Campeonato Nacional, donde golearon por 4-0 a Deportes Iquique en el debut de Fernando Ortiz al mando del equipo en el torneo.

Esto fue destacado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien resaltó que “queremos meternos en una copa internacional y creemos qu el trabajo que está haciendo Fernando Ortiz está dando resultados”. Sin embargo, el mandamás del Cacique también dio una importante noticia respecto a la remodelación del Estadio Monumental.

🏟️ La decisión de Colo Colo con el Estadio Monumental

El pasado mes de abril, durante la conmemoración del centenario del club, Blanco y Negro reveló la maqueta de lo que será el nuevo Estadio Monumental. Y si bien el proyecto no ha tenido novedades, Mosa entregó algunos detalles.

“Estamos trabajando silenciosamente. En el directorio pasado entregamos avances para lo que sería la compañía de los naming rights, que nos va a ayudar a buscar los recursos”, dijo el presidente de la concesionaria, adelantando que una de las fórmulas es replicar lo que hizo U Católica con el Claro Arena y vender el nombre del recinto.

Por último, precisó que también se está trabajando en los accesos biométricos. “Es súper importante, porque colocará al Monumental a la par de los estadios más importantes del mundo”, concluyó.

