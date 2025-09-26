Una muy mala noticia recibió Colo Colo en el duelo ante Deportes Iquique: la lesión de un futbolista que puede provocar un gran problema para lo que resta de temporada.

Esto llega justo cuando el Cacique empieza a mostrar una buena cara de la mano del entrenador Fernando Ortiz, quien debuta en el estadio Monumental y en el Campeonato Nacional.

❌ La lesión que complica a Colo Colo

La lesión que complica a Colo Colo es la del arquero Fernando De Paul: el golero se estiró para realizar una atajada de antología ante un remate de César González en los 58 minutos. No obstante, al caer se pegó en una de sus rodillas y debió salir lesionado.

En su reemplazo entró un hombre de la casa: Eduardo Villanueva debuta en Primera División, algo que era probable que pasara este año, ya que quedó como segundo arquero del Cacique tras la salida de Brayan Cortés a mitad de año.

