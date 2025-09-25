Colo Colo y Deportes Iquique se enfrentarán este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas, en un compromiso pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El partido se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por TNT Sports Premium y por TNT Sports en Max.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega tras vencer por 1-0 a Universidad de Chile en el torneo, aunque posteriormente cayó por 3-0 frente al mismo rival en la Supercopa. Por su parte, los de Fernando “Nano” Díaz consiguieron un trabajado triunfo por 2-1 sobre Deportes Limache en la última jornada.

En la tabla, Colo Colo marcha en la octava posición con 31 puntos, mientras que Deportes Iquique es colista con solo 14 unidades, por lo que necesita sumar con urgencia.

⏰ Colo Colo vs Deportes Iquique en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

–

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Iquique?

El partido Colo Colo vs Deportes Iquique se jugará este viernes 26 de septiembre, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

🗓 Fecha: Viernes 26 de septiembre.

🕗 Hora: 19:00 horas.

🏟 Estadio: Monumental, Macul.

📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Iquique?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Iquique

Árbitro: Juan Lara

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Felipe Jara

Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Diego Flores

AVAR: Diego Gamboa

⚪⚫ El XI probable de Colo Colo vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro; Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Marcos Bolados. DT: Fernando Ortiz.

🐲 El XI probable de Deportes Iquique vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025