Colo Colo sumó a Javier Méndez como refuerzo esta temporada para fortalecer la defensa, pero su impacto en el equipo de Fernando Ortiz terminó apareciendo por otro lado.

Aunque el uruguayo no ha sido titular y apenas ha disputado un minuto, encontró un rol inesperado desde la banca: ordenar la defensa durante los partidos y convertirse en una voz de mando constante.

Según información de En Cancha, dentro del plantel reconocen que ese liderazgo externo terminó siendo útil para el funcionamiento del equipo, especialmente cuando la defensa pierde coordinación o necesita reorganizarse rápidamente.

¿Por qué Javier Méndez se transformó en una voz de mando en Colo Colo?

El propio Javier Méndez explicó recientemente cómo enfrenta su llegada al club y la responsabilidad que siente al vestir la camiseta del Cacique.

Esa actitud fue valorada por Fernando Ortiz, quien entiende que el ex Peñarol sabe leer bien los momentos del partido. El defensa no interviene constantemente, pero cuando detecta desorden o peligro defensivo levanta la voz para advertir a sus compañeros.

Ese liderazgo no necesariamente se traduce en minutos dentro del campo, pero sí en una influencia concreta en el funcionamiento colectivo.

Las indicaciones de Méndez que se escucharon ante Audax Italiano

El partido frente a Audax Italiano dejó varias escenas que reflejan este rol. Durante los balones detenidos del rival, Méndez se mantuvo dando instrucciones claras a la última línea.

Jeyson Rojas y Diego Ulloa fueron algunos de los jugadores que recibieron indicaciones constantes para mantener la línea defensiva o evitar que los atacantes rivales ganaran la espalda.

Entre los gritos que se escucharon desde la banca aparecieron mensajes directos como: “Sáquenlos, que queden offside”, “revienta, revienta y corre” o “Jeyson, atento que no se te metan”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

El próximo desafío del Cacique será el lunes 16 de marzo ante Huachipato en el Estadio Monumental, por la fecha 7 de la Liga de Primera, un partido donde nuevamente podría volver a escucharse la voz de Javier Méndez desde el banco.