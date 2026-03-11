Este miércoles la U de Chile vivió un terremoto, pero uno anunciado con luces de neón. Azul Azul despidió a Francisco “Paqui” Meneghini después de su pésima performance ante la Universidad de Concepción, donde rescató un empate y sumó a su quinto lesionado. La dirigencia universitaria activó una cláusula contractual y puso fin al proceso de Meneghini, quién en siete partidos oficiales solo tuvo un triunfo sobre Colo Colo en el Estadio Monumental.

Con Paqui fuera del club, la interrogante que surgió es quién dirigirá al primer equipo frente a Coquimbo y durante la Copa de la Liga. Acá Azul Azul se movió rápido y puso a alguien de la casa como reemplazante del DT argentino.

Según informa Emisora Bullanguera, John Valladares será quién asuma la dirección técnica del plantel de honor de la U de Chile y será secundado por Manuel Iturra, único integrante del cuerpo técnico de Francisco Menghini que seguirá en el club.

¿Quién es el técnico interino de la U de Chile?

John Valladares es actualmente el entrenador de la Sub 20 de la U de Chile y desde este miércoles a las 10 de la mañana asumirá el interinato en el primer equipo azul.

Valladares fue formado en la Universidad de Chile y jugó para los azules entre el 2000 y el 2002, donde ganó un título nacional y una Copa Chile. Luego pasó por La Serena, Audax Italiano, Unión San Felipe, Melipilla, San Luis de Quillota, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido.

Al mando de la sub 20 de la U de Chile, John Valladares suma dos empates y una derrota este 2026.

¿A quién quiere Azul Azul como entrenador de la U de Chile?

Si bien los resultados deportivos no acompañaron en nada a Meneghini y su salida parecía inminente. Lo cierto es que la salida del argentino fue más traumática de lo que parece para Azul Azul.

La dirigencia del club laico no esperaba hacer este movimiento tan luego y no tienen un plan B. Por lo que desde hoy busca a quien pueda ser el nuevo entrenador de la U de Chile.

Por nombres la U no se queda, tienen un montón de currículums en la mesa para revisar. Lo importante es saber a quién quiere la U y qué proyecto deportivo desea ejecutar.La información que maneja Al Aire Libre es que para un sector de la dirigencia de Azul Azul el candidato ideal es Esteban González, último dt campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido.