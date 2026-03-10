La situación física de Octavio Rivero se transformó en un problema mayor para Universidad de Chile. El delantero uruguayo apenas ha disputado dos partidos en la temporada y su persistente inflamación en la rodilla mantiene en alerta al cuerpo técnico azul.

El partido de este sábado ante Coquimbo Unido aparece ahora como un duelo visagra para el ex Colo Colo: si no logra jugar o no responde bien físicamente, en el club ya analizan seriamente llevarlo al quirófano.

La información surge desde ADN Deportes, donde advierten que el encuentro en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso podría marcar el destino inmediato del atacante de 34 años. En el Centro Deportivo Azul apuestan a que el tratamiento paliativo permita controlar la sinovitis, pero el margen de espera es cada vez menor.

¿Por qué el partido ante Coquimbo Unido puede definir el futuro de Octavio Rivero?

El cuerpo médico de la U detectó que Octavio Rivero sufre una sinovitis, una inflamación persistente en la rodilla que no ha logrado resolverse completamente con tratamiento conservador.

Por ahora la estrategia ha sido manejar el problema con reposo y terapias, intentando evitar una intervención quirúrgica. Sin embargo, el tiempo empieza a jugar en contra. Por lo que si el uruguayo logra jugar y responde físicamente, el club seguirá apostando por la recuperación sin cirugía.

El escenario de la U de Chile si Octavio Rivero debe operarse

Si el delantero uruguayo termina pasando por el quirófano, el delantero quedaría varios meses fuera de competencia. Eso obligaría al club laico a replantear su panorama ofensivo en plena temporada.

En ese escenario, la gerencia técnica del Romántico Viajero, según el citado medio, evaluaría salir al mercado para incorporar un nuevo atacante que refuerce el plantel.

Por ahora todo depende de lo que ocurra en los próximos días en el Centro Deportivo Azul y, sobre todo, de la respuesta física que pueda mostrar el Pintón Rivero.