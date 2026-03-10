Colo Colo ya dejó atrás la victoria ante Audax Italiano y apunta a un desafío determinante: defender el liderato frente a Huachipato en el Estadio Monumental. Tras seis fechas disputadas, el equipo de Fernando Ortiz suma 12 puntos y se mantiene en la cima exclusiva del Campeonato Nacional 2026, aunque con una ventaja mínima sobre sus perseguidores. La presión es clara: ganar o arriesgar el primer lugar.

En paralelo, la dirigencia de Blanco y Negro movió rápido la maquinaria institucional. Solicitó un aforo de 42 mil personas para el duelo del lunes 16 de marzo y activó oficialmente la venta de entradas para una jornada doble que incluirá también el estreno del equipo femenino. Sin embargo, mientras el Monumental apunta a lleno, el DT mantiene una preocupación que podría obligarlo a ajustar su once.

⚪⚫ Todas las noticias de Colo Colo hoy martes 10 de marzo



Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: actualización del aforo vs Huachipato, venta de entradas, evolución de Ulloa y todas las decisiones de Fernando Ortiz antes del súper lunes en Macul.